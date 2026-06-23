BCE: Boom-ul AI are un impact limitat asupra salariilor și locurilor de muncă din SUA

Boom-ul utilizării AI (inteligența artificială) ar putea duce la concedierea unor angajați, dar efectul general asupra forței de muncă sau a salariilor în SUA este până acum moderat, se arată într-un raport publicat luni de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.

În ultimii ani, firmele au investit semnificativ în AI, sporind temerile că oamenii vor fi înlocuiți în ritmuri accelerate, reducându-se pe parcurs nivelul angajării și sporind inegalitatea.

Totuși, datele par să atenueze deocamdată aceste temeri, chiar dacă arată că anumiți angajați, în special cei la început de drum din sectoarele puternic expuse, par să fie vulnerabili.

Economia SUA a început acum câțiva ani să se ajusteze la boom-ul AI, iar locurile de muncă din cele mai vulnerabile sectoare au fost realocate către alte segmente, reconfigurând lent piața muncii, se arată în Buletinul Economic publicat de BCE.

‘În aceleași condiții, între 2019 și 2025 locurile de muncă cu risc ridicat de substituire au crescut cu aproximativ 15 puncte procentuale mai puțin decât slujbele cu risc redus de substituire’. Rata angajării în cazul locurilor de muncă cu risc ridicat de substituire AI, cum ar fi economiști sau graficieni, a scăzut în medie cu peste 4% între 2019 și 2025. În contrast, în cazul locurilor de muncă cu risc redus de substituire AI, cum ar fi electricieni sau profesori, a urcat cu 13% în aceeași perioadă’, conform BCE.

Ponderea locurilor de muncă cu risc în totalul angajărilor din Statele Unite a crescut de la 23% la 25%, în timp ce ponderea locurilor de muncă cu risc ridicat a scăzut de la 35% la 33% ca rezultat al acestor modificări de pe piața muncii.

Studiul nu a găsit efecte majore asupra veniturilor în urma transformării, dar lasă ușa deschisă pentru o schimbare mai mare în timp.