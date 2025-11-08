Exporturile Turciei au crescut la 24 de miliarde de dolari în octombrie, atingând un nivel record

Exporturile turceşti au crescut cu 2,4%, ajungând la 24 de miliarde de dolari în octombrie, marcând un nou record pentru lună, a anunțat ministrul Comerţului, Ömer Bolat, potrivit Daily Sabah.

Vorbind la o conferinţă de presă la Istanbul pentru a anunţa datele preliminare despre comerţul exterior, Bolat a declarat că Turcia a atins cele mai mari exporturi din octombrie şi a stabilit un nou record, exporturile ajungând la 270,2 miliarde de dolari în ultimele 12 luni.

”Astfel, pragul de 270 de miliarde de dolari a fost depăşit”, a spus el.

Ministrul a explicat că volumul exporturilor din octombrie a fost a patra cea mai mare cifră lunară înregistrată vreodată, adăugând că trei dintre primele patru au fost atinse în acest an.

”Am avut o creştere în opt din cele 10 luni. A existat o creştere netă de 8,4 miliarde de dolari a exporturilor noastre, sau 3,9% în primele 10 luni”, a spus Bolat.

Mai mult, el a subliniat că importurile au crescut, de asemenea, cu 6,6% faţă de anul precedent, ajungând la 31,4 miliarde de dolari în octombrie.

Astfel, deficitul comercial s-a mărit cu 24%, ajungând la 7,4 miliarde de dolari pentru luna curentă. Raportul export-import a fost de 76,5% luna trecută, a mai informat el.

În acelaşi timp, Bolat a mai spus că se estimează că „exporturile de servicii vor ajunge la 103,5 miliarde de dolari în perioada ianuarie-octombrie 2025, o creştere de 4 miliarde de dolari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”.

”Astfel, ne aşteptăm ca exporturile noastre de servicii să crească cu 5,4%, ajungând la 121,2 miliarde de dolari pe bază anualizată în octombrie”, a adăugat el.

În plus, el a reamintit că obiectivul de export de bunuri şi servicii de 390 de miliarde de dolari, stabilit la începutul anului, a fost atins la începutul lunii septembrie. „În octombrie, am depăşit acest obiectiv, ajungând la un total de 391,4 miliarde de dolari pe bază anualizată”, a adăugat el.