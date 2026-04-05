Turcia a majorat cu 25% prețurile la electricitate și gaze

Prețurile la electricitate și gaze naturale au crescut în Turcia cu 25%, începând de sâmbătă, dar continuă să fie mult sub media europeană, relatează agenția EFE.

Autoritatea de reglementare a pieței de energie (EPDK), organismul public de control al sectorului, a anunțat, într-un comunicat de presă, că prețurile la electricitate se majorează cu o medie de 25% pentru abonații casnici, o creștere similară fiind și în cazul gazelor.

Prețul mediu pentru 100 KW/h se situează astfel la 323,8 lire turcești, echivalentul a 6,3 euro, un nivel mult sub media Uniunii Europene (de circa 28 euro pe 100 KW/h).

Creșterea este de 17,5% în sectorul serviciilor publice, de 5,8% în industrie și de 24,8% în agricultură, a informat EPDK.

De asemenea, prețurile la gaze naturale cresc de sâmbătă cu o medie de 25%, a anunțat distribuitorul public Botas – tarifele variind între 10 și 18 lire (0,2 – 0,35 euro) în funcție de abonat-, echivalentul a 1 – 1,7 lire (0,02 și 0,03 euro) pe Kw/h, adică aproximativ a cincea parte din media europeană.

Puternica scumpire a petrolului pe piața mondială, cauzată de războiul declanșat de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului, va afecta dur economia turcă, deoarece țara depinde în mare parte de importuri, în special de gaze, pentru aș acoperi nevoile energetice.