Falimentele de companii ar urma să crească pe plan mondial cu 5% anul viitor

Falimentele de companii ar urma să crească pe plan mondial cu 5% în 2026, a cincea creștere anuală consecutivă, conform previziunilor firmei internaționale de asigurări Allianz Trade, transmite DPA.

În Germania, cea mai mare economie europeană, numărul de insolvențe ar urma să se situeze anul viitor la 24.500, un avans anual de 1% și cel mai ridicat nivel din mai mult de un deceniu, a anunțat compania, o subsidiară a asigurătorului german Allianz.

”În 2026, numărul cazurilor va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani”, a precizat Allianz Trade, care are sedii în Paris și Hamburg.

Consecințele conflictelor comerciale ar putea testa curând reziliența sectorului afacerilor și, de asemenea, sporește riscul de efecte domino, a avertizat directorul general al Allianz Trade, Aylin Somersan Coqui.

Un alt risc este legat de majorarea numărului de companii nou-înființate în Europa și Statele United States. Startup-urile se confruntă cu un risc de insolvență disproporționat de mare. În plus, încheierea perioadei de boom al investițiilor în inteligența artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuații semnificative, așa cum s-a întâmplat în timpul bulei tehnologice (dot-com), de la începutul anilor ‘2000. În Germania, astfel de evoluții ar putea majora numărul de falimente cu aproximativ 4.000, se arată în raport.

O redresare este așteptată în 2027, în special în Germania, unde numărul insolvențelor ar urma să scadă cu 4%, la 23.500 cazuri, pe fondul măsurilor de stimulare a economiei adoptate de Guvernul de la Berlin. Pe plan global, numărul de falimente ar urma să înregistreze un declin de 1% în 2027.