China condamnă includerea unor entităţi chineze în noul pachet de sancţiuni al Uniunea Europeană împotriva Rusiei

Ministerul Comerţului din China a exprimat ”o opoziţie fermă” faţă de decizia Uniunii Europene de a include companii chineze în cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusia, solicitând eliminarea imediată a acestora de pe listă, transmite Reuters.

Noul pachet de sancţiuni vizează furnizori din state terţe de tehnologii avansate esenţiale, inclusiv entităţi din China acuzate că ar furniza bunuri cu dublă utilizare sau sisteme de armament către complexul militar-industrial rus.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului, măsura ”contravine spiritului consensului” stabilit între liderii chinezi şi europeni şi ”subminează grav încrederea reciprocă şi stabilitatea generală a relaţiilor bilaterale”.

Autorităţile chineze au avertizat că vor adopta „măsuri necesare” pentru a proteja companiile vizate şi au transmis că „toate consecinţele vor fi suportate de partea europeană”, potrivit comunicatului oficial.