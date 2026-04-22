Companiile din România și din Europa externalizează tot mai mult salarizarea și software-ul

Mai mult de jumătate (54%) dintre angajatorii din România intenționează să externalizeze atât software-ul, cât și serviciile de salarizare, către un furnizor extern în următorii trei ani, relevă un studiu realizat de un furnizor european de soluții HR și salarizare.

În Europa, aproape șase din zece (57%) doresc să facă acest lucru. În prezent, 41% dintre companiile românești fac deja acest lucru, iar media europeană este de 50%, în creștere față de 45% în 2024, confirmând tendința de creștere a externalizării salarizării.

Conform cercetării, aproape patru din zece angajatori (37%) din România utilizează deja servicii de externalizare a salarizării, în Europa media fiind de 44%, în creștere față de anul 2024, când datele arătau 35%, pentru software extern cu suport parțial din partea experților externi. 4% dintre companiile din țară și 6% la nivel european apelează complet la externalizarea salarizării în prezent, iar unul din 20 se așteaptă să facă acest lucru în următorii trei ani, față de unul din zece din Europa.

În prezent, una din cinci organizații din România (20%) gestionează încă integral intern calculul și administrarea salarizării. Media europeană este apropiată, fiind de 19%. În următorii trei ani, această pondere este estimată să scadă la 16% în țara noastră și la 14% pe continent.

Aproape doi din zece (17%) dintre angajatorii români utilizează, în prezent, software de salarizare intern cu personal extern, față de unul din zece (10%) la nivel european. Puțin peste unu din cinci organizații (21%) utilizează o soluție SaaS, unde echipele interne folosesc software specializat de salarizare oferit de furnizori externi. Media europeană este de 22%.

Serviciile de externalizare a salarizării reprezintă cea mai mare pondere: în prezent, 37% dintre organizațiile din țară utilizează software extern combinat cu suport parțial din partea experților externi, în Europa media fiind de 44%, în creștere de la 35%, în 2024. Această abordare este deosebit de populară în Belgia, Italia și Olanda, unde cifrele ajung la 57%.

Pe viitor, aproape jumătate (49%) dintre angajatorii din România se așteaptă să adopte acest model în următorii trei ani, similar cu media europeană: 47%. Externalizarea completă câștigă, de asemenea, teren: 4% din țară și 6% din Europa o utilizează în prezent, iar procentul este estimat să ajungă la 5%, respectiv 10% până în 2029. Belgia, Finlanda, Franța și Olanda înregistrează cele mai mari creșteri estimate, fiecare cu 16%.

Deși companiile externalizează tot mai mult salarizarea, acestea continuă să investească în echipele interne de payroll. Pentru 26% dintre profesioniștii HR români și 22% dintre cei europeni, formarea și dezvoltarea competențelor echipelor interne de salarizare reprezintă principala prioritate în 2026. Aceasta este urmată de extinderea soluțiilor de tip self-service, care permit angajaților să acceseze mai ușor fluturașii de salariu sau să solicite concedii înregistrând 21% în Europa, procent similar și în România.

În țara noastră, în schimb, formarea și dezvoltarea competențelor echipelor interne de payroll este urmată de inițiative pentru bunăstarea financiară a angajaților, 24% menționând acest lucru.

În România, la fel ca la nivel european, unul din cinci angajatori (22%, respectiv 21%) intenționează să se concentreze mai mult pe practici sustenabile în salarizare, precum procese complet digitalizate și sisteme mai eficiente energetic.

Integrarea sistemelor se află, de asemenea, pe lista priorităților pentru 2026, fiind menționată de 15% dintre organizațiile din România, comparativ cu 20% la nivel european. Aceasta vizează conectarea salarizării cu aplicațiile de HR, financiar, pontaj și beneficii. În același timp, un accent tot mai puternic este pus pe confidențialitate și securitate cibernetică, indicate de 19% dintre respondenții din România și 20% la nivel european. Împreună, aceste direcții completează topul principalelor priorități în salarizare pentru anul 2026.

Un procent similar de organizații – 20% la nivel european și 19% în România intenționează, de asemenea, să își consolideze eforturile de conformitate și să răspundă mai rapid la noile reglementări fiscale și de muncă, reflectând complexitatea tot mai mare a cadrului legislativ.

În România, prioritățile în zona de payroll pentru 2026 sunt și formarea și dezvoltarea competențelor echipelor interne (26,4%), inițiativele de bunăstare financiară a angajaților (23,8%), îmbunătățirea analizelor de date pentru decizii de business (23,3%) și inițiativele de transparență salarială (22,6%).

De asemenea, 22% dintre organizațiile din România intenționează să investească mai mult în AI în procesele de salarizare, peste media europeană de 18%. În prezent, profesioniștii HR din România folosesc AI în principal pentru recrutare (36%), training și dezvoltarea competențelor (30%), respectarea cerințelor de conformitate (28%), pontaj (28%) și managementul performanței (27%).

‘Transformările din zona de salarizare reflectă, de fapt, o schimbare mai profundă în modul în care companiile din România își gestionează oamenii. Externalizarea, digitalizarea și investițiile în competențe interne nu sunt direcții separate, ci parte din același proces de maturizare. Organizațiile care reușesc să le combine eficient vor avea nu doar procese mai bune, ci și o relație mai solidă cu angajații lor’. a declarat Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România, citat în prezentarea cercetării.

Studiul menționat a fost realizat între 27 ianuarie și 20 februarie 2026,în 16 țări europene, de către SD Worx Research Institute. În total, au fost chestionați 5.936 de decidenți HR și 16.500 de angajați.

