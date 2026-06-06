FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut ușor în luna mai

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut ușor în luna mai 2026, dar rămâne aproape de maximul ultimilor trei ani, în condițiile în care scăderea cotațiilor la uleiuri vegetale a contracarat creșterile înregistrate la cereale și zahăr, a anunțat, vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În luna mai 2026, acest indice s-a situat la o medie de 130,8 puncte, în scădere cu 0,2% comparativ cu o valoare revizuită de 131 de puncte în luna aprilie 2026.

În rândul principalelor categorii de produse alimentare urmărite de FAO, prețurile la zahăr au înregistrat o creștere de 7,5% în luna mai, după publicarea unor date care arată că o proporție mică din recolta de trestie de zahăr a Braziliei este alocată pentru producția de zahăr, ceea ce înseamnă că o parte mai mare va fi direcționată spre producția de etanol. La acestea se adaugă îngrijorările că fenomenul meteo El Nino ar putea afecta producția de zahăr în India și Thailanda.

Pe de altă parte, prețurile uleiurilor vegetale au scăzut cu 4,6% în luna mai comparativ cu luna aprilie, acesta fiind primul declin lunar înregistrat în 2026. După cinci luni consecutive de creștere, prețurile internaționale la uleiul de palmier au scăzut în luna mai, pe fondul prognozelor referitoare la cererea scăzută de importuri mondiale, în contextul incertitudinii de pe piața petrolului.

Prețurilor cerealelor au crescut cu 2,6% în luna mai comparativ cu luna aprilie, pe fondul unor cotații mai mari la toate cerealele, odată cu scumpirea combustibililor și îngrășămintelor la nivel mondial dar și a presiunilor venite din partea fenomenelor meteo.

‘Chiar dacă piețele alimentare mondiale au rămas în mare parte reziliente, creșterea prețurilor la cereale scoate în evidență vulnerabilitatea la riscurile care au legătură cu fenomenele meteo precum și perturbările de pe piețele energetice și de inputuri. Incertitudinea prelungită care afectează principalele rute comerciale, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, ar putea reduce gradul de utilizare a îngrășămintelor și ar putea pune noi presiuni asupra prețurilor alimentelor’, a declarat directorul diviziei de piețe de la FAO, Boubaker Ben-Belhassen.

Într-un raport separat, FAO a dat publicității vineri noile sale prognoze privind producția mondială de cereale în sezonul 2026/2027, când ar urma să scadă cu 2% în ritm anual, până la 2,982 miliarde de tone, ca urmare a unor recolte mai mici la grâu. Declinul așteptat vine după o creștere de 6,1% în sezonul 2025/2026, până la 3,043 miliarde de tone.