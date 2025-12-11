Firmele românești sunt codașe în UE la utilizarea tehnologiilor AI

Doar 5,21% dintre firmele din România cu cel puțin 10 angajați au utilizat în 2025 tehnologii bazate pe Inteligența Artificială (AI) pentru derularea afacerilor, în condițiile în care media la nivelul Uniunii Europene este de 19,95%, arată datele publicate joi de Eurostat.

Utilizarea tehnologiilor AI de către firmele din UE a crescut cu 6,5 puncte procentuale în 2025 comparativ cu 2024, când la nivelul UE 13,5% dintre firmele cu cel puțin 10 angajați au utilizat tehnologii AI. Datele pentru 2021 (7,7%) și 2023 (8,1%) arată că utilizarea tehnologiilor AI devine din ce în ce mai populară în rândul firmelor din UE.

În 2025, cea mai mare pondere a firmelor care utilizează tehnologii AI se înregistrează în: Danemarca (42%), Finlanda (37,8%) și Suedia (35%). La polul opus sunt: România (5,2%), Polonia (8,4%) și Bulgaria (8,5%).

Aproape toate țările UE au înregistrat o îmbunătățire a ponderii companiilor care utilizează tehnologii AI în 2025 comparativ cu 2024. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Danemarca (14,5 puncte procentuale), urmată de Finlanda (13,5 puncte procentuale) și Lituania (12,5 puncte procentuale).

Cea mai frecventă utilizare a tehnologiei AI de către întreprinderile din UE a fost analiza limbajului scris (11,8%). Aceasta a fost urmată de utilizarea AI pentru generarea de imagini, videoclipuri, sunet/audio (9,5%), limbaj scris sau vorbit (8,8%) și pentru convertirea limbajului vorbit în format lizibil de mașină (7,2%).

Comparativ cu 2024, utilizarea tehnologiei AI care a crescut cel mai mult în 2025 a fost analiza limbajului scris (4,9 puncte procentuale), urmată de generarea de limbaj scris sau vorbit (3,4 puncte procentuale).