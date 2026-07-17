Florin Manole (PSD), despre legea salarizării: Nu votăm o lege care să taie din veniturile salariaților

PSD are o poziție constructivă privind legea salarizării, dar nu va vota o lege pe baza căreia vor fi tăiate veniturile angajaților din sistemul public, a declarat vineri deputatul Florin Manole, la finalul unei întâlniri avute la Parlament cu liderii sindicatelor din sănătate.

‘Poziția PSD raportat la legea salarizării este una constructivă, doar că nu vom putea vota o lege fără să o fi văzut – am primit-o astăzi – și fără să ne consultăm cu sindicatele și instituțiile asupra cărora această lege are impact. (…) Vom continua programul de întâlniri cu fiecare familie ocupațională și sâmbătă și duminică, astfel încât până luni, marți, când ar trebui să fie următoarea discuție la Cotroceni, să reușim să trecem prin întreaga lege, prin toate anexele împreună cu sindicatele reprezentative, astfel încât să avem o concluzie despre cât este de acceptabilă din punct de vedere social, cât este de echitabilă. (…) Vrem o lege bună, vrem o lege echitabilă, nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul țării, dar în același timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaților din oricare dintre sisteme – sănătate, educație, ordine publică, administrație’, a precizat Manole.

Întrebat despre majorările pentru demnitari, respectiv parlamentari, cuprinse în noua lege, deputatul a răspuns că a primit legea cu o oră înainte de a face declarații. ‘Ce pot să vă spun despre sporul pe fonduri europene pentru primari este că astăzi este de 40%. Dacă și în viitoarea lege va fi de 40%, nu este o diferență în plus’, a afirmat el.

Atenționat că nu este vorba doar despre primari, ci și de categorii de demnitari care vor primi acest spor, Manole a replicat: ‘Ce a făcut oricine altcineva, adresați întrebarea către acel altcineva. Vreau însă să spun că nu toți demnitarii primesc spor de fonduri europene, niciun parlamentar nu primește spor de fondurile europene. (…) Legea abia am primit-o. În următoarele zile o să discutăm despre fiecare dintre ele’.

‘Obiectivul principal al Partidului Social Democrat este, în primul rând, ca niciun om angajat în sistemul public să nu piardă și al doilea obiectiv este să rezolvăm cu puțini bani care sunt disponibili cât mai multe dintre inechități. Astea sunt principalele două obiective. Orice altceva e în plan secund. (…) În legea pe care o dezbatem de acum încolo, nu ne-am uitat la grila pentru demnitari, pentru că am primit-o acum o oră. Grila pentru demnitari n-a fost discutată astăzi. Astăzi am discutat grila despre sănătate’, a adăugat Manole.

El a susținut că, potrivit informațiilor sale, ‘nu este în acest moment nici o nouă categorie de demnitari care beneficiază de acest spor’. ‘Dacă după consultarea legii o să găsim o altă categorie față de cele care astăzi beneficiază de acest sport, o să discutăm atunci. Am primit-o acum o oră, are niște sute de pagini’, a completat deputatul.

Manole a menționat că poziția PSD la sfârșitul tuturor acestor discuții ‘nu va fi una diferită de poziția sindicatelor’: ‘Vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu nedreptățim pe nimeni din sistemul public’.