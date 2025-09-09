Franța: Producția de vin ar urma să crească cu 3% în 2025

Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 3%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform previziunilor Ministerului Agriculturii de la Paris publicate marți, transmite Reuters.

Luna trecută, datele preliminare ale autorităților indicau o producție de vin de 40 – 42,5 milioane hectolitri în 2025, ceea ce ar fi reprezentat un avans de 17% comparativ cu 2024.

Marți, Ministerul a anunțat că se așteaptă în 2025 la o producție de vin de 37,4 milioane hectolitri, în creștere față de un nivel de 36,2 milioane hectolitri realizat anul trecut, dar cu 13% sub media din ultimii cinci ani, de 42,9 milioane hectolitri. Un hectolitru este echivalent cu 100 de litri sau aproximativ 133 de sticle standard de vin.

Franța, cel mai mare producătorul agricol al UE, sprijină viticultorii care reduc suprafața cultivată cu viță de vie în regiunile unde este supraabundență.

Anul trecut, producția de vin pe plan mondial a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii peste 60 de ani, din cauza fenomenelor meteo extreme, în timp ce situația economică și schimbarea obiceiurilor de consum afectează cererea.