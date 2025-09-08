Gazprom a primit un rating ‘AAA’ din partea unei agenții chineze de evaluare

Agenția chineză de evaluare financiară CSCI Pengyuan a atribuit un rating ‘AAA’ grupului petrolier rus Gazprom, care este vizat de sancțiuni din partea autorităților americane, într-un context în care Beijingul se pregătește să își redeschidă piața internă de obligațiuni pentru marile companii energetice rusești, transmite Reuters.

‘Ratingul atribuit Gazprom reflectă importanța sa strategică și legăturile legale cu guvernul rus’, a informat CSCI Pengyuan. Profilul de credit al firmei este ‘susținut de profilul său de business puternic, având în vedere că este unul din liderii de pe piața mondială de petrol și gaze precum și de poziția sa importantă pe piața de energie din Rusia’, a adăugat agenția chineză de evaluare.

Ratingul de tip ‘AAA’ cu perspectivă stabilă vine la câteva zile după ce Rusia și China și-au dat acordul pentru construirea gazoductului Power of Siberia 2. Gazprom a anunțat că a semnat un acord cu grupul chinez CNPC cu prilejul vizitei făcute săptămâna trecută de președintele rus Vladimir Putin în China.

Cotidianul Financial Times a dezvăluit că luna trecută o serie de oficiali din cadrul organismelor chineze de supervizare financiară le-au spus directorilor companiilor energetice rusești că și-ar da aprobarea dacă firmele lor ar intenționa să vândă obligațiuni de tip ‘panda’, care sunt denominate în moneda chineză (renminbi).

În mod obișnuit companiile obțin un rating de credit înainte de a emite obligațiuni în China.

Cu toate acestea, agenția de evaluare CSCI Pengyuan a evidențiat ‘riscurile geopolitice mari’ asociate cu Gazprom, companie care este sancționată de SUA după debutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022.

‘Sancțiunile și perturbările geopolitice au afectat în mod negativ operațiunile companiei, ducând la o scădere a veniturilor și volumelor de exporturi de gaze în 2023, a informat agenția de evaluare. ‘Pe măsură ce mediul geopolitic continuă să evolueze, incertitudinile operaționale persistă’, a adăugat agenția.

Luna trecută, CSCI Pengyuan a acordat un rating ‘AAA’ și firmei Zarubezhneft, o companie petrolieră de talie medie deținută în totalitate de Federația Rusă.