Germania: Producţia industrială înregistrează cea mai puternică scădere din ultimii trei ani

Producţia industrială a Germaniei a scăzut cu 4,3% în luna august faţă de luna precedentă, mai mult decât se preconiza, înregistrând cea mai mare scădere din martie 2022, a anunţat miercuri Oficiul Federal de Statistică, informează Reuters.

Analiştii chestionaţi de Reuters prevăzuseră o scădere de doar 1% a producţiei industriale germane, după o creştere de 1,3% în iulie.

Comparaţia trimestrială, mai puţin volatilă, a arătat că producţia a fost cu 1,3% mai mică în iunie-august faţă de cele trei luni anterioare.

Producţia industriei auto, cea mai importantă ramură industrială germană, a scăzut cu 18,5% în august faţă de luna precedentă, din cauza închiderilor fabricilor pe durata verii şi a schimbărilor de producţie, a declarat Oficiul Federal de Statistică.

Cererea din Statele Unite, principalul partener comercial al Germaniei, a încetinit, de asemenea, după mai multe luni de achiziţii anticipate în perspectiva taxelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump.

„Chiar dacă pot interveni anumiţi factori punctuali, ne temem că scăderea puternică a producţiei industriale reflectă, de asemenea, într-o mare măsură, sfârşitul anticipării măsurilor vamale în Statele Unite”, a declarat Carsten Brzeski, responsabil global pentru macroeconomie la ING. Potrivit acestuia, cifrele „extrem de dezamăgitoare” ale producţiei industriale din august sporesc riscul unui nou trimestru de contracţie a economiei germane.

Produsul intern brut (PIB) al Germaniei a scăzut cu 0,3% în al doilea trimestru faţă de trimestrul anterior.