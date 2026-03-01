Germania pune filialele Rosneft sub administrare specială, pentru a controla activele companiei din ţară

Guvernul german a plasat filialele din Germania ale grupului rus Rosneft sub administrare fiduciara, a anunţat sâmbătă Ministerul Economiei, într-un nou pas prin care Berlinul urmăreşte să exercite control pe termen lung asupra activelor locale ale gigantului petrolier rus, transmite Reuters.

Activele, care includ o participaţie la rafinăria PCK Schwedt, au fost trecute pentru prima dată sub administrarea statului german în 2022, după ce invazia Rusiei în Ucraina a zguduit relaţiile energetice dintre cele două ţări.

Totuşi, acest regim trebuie reînnoit la fiecare şase luni în baza asigurării securităţii energetice, ceea ce a generat incertitudine, în special în jurul rafinăriei PCK Schwedt, care asigură cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin.

Pentru a găsi o soluţie structurală stabilă, noua decizie plasează Rosneft Deutschland (RDG) şi RN Refining & Marketing (RNRM) sub controlul autorităţii germane de reglementare în energie, Bundesnetzagentur, a precizat ministerul.

Autoritatea de reglementare va prelua controlul asupra participaţiilor celor două companii în rafinăriile PCK Schwedt, MiRO Karlsruhe şi Bayernoil.

Comisia Europeană a aprobat la începutul lunii această nouă structură de administrare.

Rosneft Deutschland reprezintă aproximativ 13% din capacitatea de rafinare a Germaniei şi este una dintre cele mai mari companii de procesare a ţiţeiului din ţară.

”Asigurarea securităţii aprovizionării rămâne obiectivul principal al tuturor măsurilor luate de guvernul german în legătură cu Rosneft Deutschland”, a transmis ministerul.