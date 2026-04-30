Germania: Rata inflației accelerează la 2,9% în aprilie, în urma majorării costurilor cu energia

Rata anuală a inflației în Germania a urcat la 2,9% în aprilie, de la 2,7% în martie, arată datele preliminare publicate miercuri de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmit DPA și Reuters.

În urma declanșării războiului din Iran a crescut semnificativ prețul petrolului și s-au declanșat turbulențe pe piețele financiare globale.

În Germania, cea mai mare economie europeană, costurile energiei și combustibilului pentru gospodării au crescut în ritm anual cu 10,1% luna aceasta, cel mai semnificativ avans începând din februarie 2023. Chiar și martie, prețurile la energie au urcat cu 7,2%, conform Destatis.

‘În aprilie, inflația a crescut în urma majorării prețurilor energiei. Dar sondajele arată că firmele reacționează rapid la avansul costurilor cu energia și în curând vor majora semnificativ prețurile la alte mărfuri și servicii’, a apreciat Jörg Krämer, economist șef al Commerzbank.

În aprilie, inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut la 2,3%, de la 2,5% în martie.

Joi, Eurostat va publica datele privind rata anuală a inflației în zona euro. Analiștii se așteaptă ca inflația să crească la 2,9% în aprilie, de la 2,6% în martie.

Analiștii se așteaptă ca joi BCE să mențină nemodificate dobânzile, oficialii de la Frankfurt așteptând mai multe date privind durata și extinderea șocului energetic înainte de a lua o decizie, majorările fiind așteptate începând din iunie.