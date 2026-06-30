Germania vrea să prevină închiderea fabricilor Volkswagen

Guvernul german vrea să prevină închiderea fabricilor din țară ale Volkswagen, cel mai mare producător auto european, a anunțat luni un purtător de cuvânt, subliniind că în cele din urmă decizia revine companiei, transmite Reuters.

Grupul auto german, afectat de presiunea din partea rivalilor din China, de taxele vamale americane și de reducerea cererii în Europa, intenționează în următorii ani să concedieze până la 100.000 de angajați și să închidă patru unități în Germania, a anunțat vineri revista germană Manager Magazin, citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul. Nu au fost date publicității numele uzinelor.

Închiderile la un astfel de grup industrial major ar reprezenta o nouă lovitură la adresa eforturilor Guvernului german de a redresa economia.

‘Obiectivul nostru este de a preveni închiderea unităților din Germania. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să fie în vigoare condițiile-cadru potrivite, inclusiv mecanismele necesare pentru competitivitate. Trebuie acordate subvenții pentru a ne asigura că aceste fabrici rămân profitabile’, a anunțat un purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat: ‘În principiu, totuși, este întotdeauna la latitudinea companiilor să ia decizii din motive comerciale’.

Planurile privind uzinele Volkswagen se vor confrunta cu opoziția puternică a sindicatelor și a landului Saxonia Inferioară, al doilea mare acționar. Guvernul federal nu deține nicio participație în compania cu sediul în Wolfsburg.

Propunerile ar urma să fi discutate la întâlnirea din 9 iulie a Consiliului de Supervizare, care include reprezentanți ai angajaților.

Recent, Volkswagen AG a informat că se așteaptă la continuarea slăbiciunii pieței auto chineze în ultimele luni din acest an și nu anticipează o redresare care să modifice nivelul pierderilor pe care aceasta le-a înregistrat.

China, cea mai mare piață auto din lume, este sub o presiune crescută, a apreciat la Beijing grupul german.

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, a informat, fără a da detalii suplimentare, că se așteaptă ca piața globală pentru vehicule noi să scadă sub 21 milioane de unități și își va ajusta planurile în funcție de aceste evoluții.

În pofida mediului economic dificil, vânzările Volkswagen de vehicule electrice alimentate de baterii continuă să crească semnificativ.

Ajustările strategice și lansarea de modele electrice și hibride plug-in fac ca VW să fie bine poziționat pentru a face față turbulențelor de pe piață, a dat asigurări grupul german.