Google a lansat Nano Banana 2, noua versiune a generatorului său de imagini AI

Google a lansat joi Nano Banana 2, o actualizare majoră a generatorului său de imagini cu inteligenţă artificială, devenit viral anul trecut, relatează Reuters.

Prima versiune Nano Banana a apărut în august, urmată în noiembrie de Nano Banana Pro, construit pe modelul Gemini 3 Pro. Noua versiune aduce cunoştinţe avansate despre lume, prin integrarea datelor în timp real din sistemul Gemini, ceea ce permite redări vizuale mai precise şi mai fidele.

Compania subliniază că Nano Banana 2 oferă viteză crescută, o capacitate îmbunătăţită de a urma instrucţiuni complexe şi o redare mult mai exactă a textelor, utilă pentru ”materiale de marketing sau felicitări”.

În acelaşi timp, Nano Banana Pro rămâne disponibil pentru ”taskuri cu fidelitate maximă şi acurateţe factuală”, în timp ce noua versiune se concentrează pe generare rapidă şi integrare cu căutarea vizuală.

Nano Banana 2 înlocuieşte varianta anterioară în toate modelele Gemini: Fast, Thinking şi Pro.

Generatorii de imagini şi videoclipuri AI câştigă un public tot mai mare, permiţând utilizatorilor să creeze conţinut vizual complex pornind doar de la texte.

OpenAI a lansat în 2024 generatorul video Sora, iar CEO-ul companiei, Sam Altman, declara anul trecut că nivelul ridicat de utilizare ”topea procesoarele AI”.

Industria creativă se confruntă însă cu îngrijorări privind drepturile de autor. Adobe a accelerat integrarea AI în suita Firefly, iar producători de conţinut precum Disney şi Paramount au criticat compania chineză ByteDance pentru presupuse încălcări ale proprietăţii intelectuale în generatorul său video Seedance.