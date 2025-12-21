Google îşi avertizează angajaţii cu vize americane să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasadele SUA

Google, companie deţinută de Alphabet, le-a recomandat unor angajaţi care deţin vize pentru Statele Unite să evite călătoriile internaţionale, pe fondul întârzierilor tot mai mari în procesarea vizelor la ambasade, relatează Business Insider, citând un e-mail intern.

Potrivit publicaţiei, mesajul a fost trimis joi de firma de avocatură BAL Immigration Law, care colaborează cu Google, şi avertizează angajaţii care au nevoie de viză pentru a reintra în SUA să nu părăsească ţara. Motivul este prelungirea semnificativă a termenelor de procesare, care ar putea duce la şederi forţate în afara Statelor Unite.

În unele ambasade şi consulate americane, programările pentru vize pot avea întârzieri de până la 12 luni, se arată în mesaj, iar deplasările externe ”pot crea riscul unei absenţe prelungite din SUA”.

Avertismentul vine în contextul în care administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat în această lună măsuri suplimentare de verificare pentru solicitanţii de vize H-1B, destinate lucrătorilor cu înaltă calificare. Acestea includ şi analizarea conturilor de pe reţelele sociale.

Programul de vize H-1B, utilizat pe scară largă de sectorul tehnologic american pentru recrutarea de specialişti, în special din India şi China, se află sub o presiune tot mai mare după ce administraţia Trump a impus anul acesta o taxă de 100.000 de dolari pentru noile aplicaţii.

Nu este prima astfel de recomandare. În septembrie, Alphabet le-a sugerat ferm angajaţilor să evite călătoriile internaţionale, iar deţinătorilor de vize H-1B să rămână în SUA, potrivit unui e-mail consultat atunci de Reuters.