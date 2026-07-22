Google lansează noi modele Gemini mai accesibile, dar amână în continuare versiunea de vârf Gemini 3.5 Pro

Google, companie deţinută de Alphabet, a lansat marţi trei noi versiuni mai ieftine ale modelelor sale de inteligenţă artificială Gemini, însă nu a oferit un termen clar pentru lansarea mult aşteptatului Gemini 3.5 Pro, a cărui apariţie a fost deja amânată cu mai multe săptămâni, transmite Reuters.

Noua gamă include modelele Gemini 3.6 Flash şi Gemini 3.5 Flash-Lite, versiuni optimizate pentru aplicaţii care nu necesită cele mai avansate performanţe AI.

Google a prezentat şi Gemini 3.5 Flash Cyber, un nou model conceput special pentru aplicaţii din domeniul securităţii cibernetice.

Investitorii şi analiştii urmăresc însă în primul rând lansarea Gemini 3.5 Pro, modelul de top al companiei, considerat un test important pentru capacitatea laboratorului Google DeepMind de a concura cu rivalii OpenAI şi Anthropic.

Directorul general al Alphabet, Sundar Pichai, anunţase în luna mai, la conferinţa anuală Google I/O, că Gemini 3.5 Pro urma să fie lansat în iunie.

Lansarea familiei Gemini 3, în noiembrie anul trecut, a marcat revenirea Google în prim-planul competiţiei din domeniul inteligenţei artificiale, după o perioadă în care compania fusese considerată în urma principalilor competitori.

Potrivit Reuters, succesul modelelor Gemini a determinat chiar OpenAI să declare intern ”cod roşu” şi să accelereze dezvoltarea propriilor modele GPT.

Între timp, competiţia s-a intensificat. Anthropic a lansat modelele Mythos 5 şi Fable 5, considerate de autorităţile americane suficient de puternice încât să ridice probleme de securitate naţională.

La începutul acestei luni, OpenAI a lansat GPT-5.6, după o scurtă amânare solicitată de autorităţile americane pentru evaluarea aspectelor de securitate.

Potrivit Reuters, întârzierea lansării Gemini 3.5 Pro este cauzată de faptul că modelul nu a atins obiectivele interne stabilite de Google, în special în domeniul generării de cod, unul dintre cele mai profitabile segmente ale pieţei de inteligenţă artificială pentru companii.

În schimb, Sundar Pichai a continuat să pună accent pe avantajul competitiv al Google în materie de costuri, afirmând că organizaţiile pot economisi peste 1 miliard de dolari anual dacă îşi mută majoritatea aplicaţiilor AI pe modelele Gemini.

Google descrie noul Gemini 3.5 Flash Cyber drept o alternativă performantă şi eficientă din punctul de vedere al costurilor la modelele mari dedicate securităţii cibernetice.

În privinţa modelului Gemini 3.5 Pro, compania s-a limitat să precizeze că acesta este testat împreună cu partenerii şi că va fi lansat „în curând”, fără a comunica o dată exactă.

Google a mai anunţat că a început şi procesul de antrenare a viitoarei generaţii Gemini 4.

Analiştii se aşteaptă ca Sundar Pichai să ofere mai multe detalii despre întârzierea Gemini 3.5 Pro cu ocazia prezentării rezultatelor financiare ale Alphabet pentru trimestrul al doilea, programată miercuri.