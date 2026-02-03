Google recunoaşte că propriul AI ”şi-a însuşit singur” limba bengali, stârnind dezbateri despre abilităţile neanticipate ale tehnologiei

Google a dezvăluit că chatbotul său de inteligenţă artificială, Google Bard, a demonstrat abilităţi lingvistice pe care nu fusese programat să le aibă, după ce ar fi ”învăţat singur” limba bengali, una dintre cele mai vorbite limbi din Asia de Sud, relatează The Business Standard.

Dezvăluirea a fost făcută de Sundar Pichai, CEO al Alphabet, în cadrul unui interviu amplu acordat programului ”60 Minutes” al CBS, în care a discutat despre evoluţia accelerată a inteligenţei artificiale şi consecinţele acesteia asupra societăţii.

Pichai a declarat că un program AI Google s-a adaptat ”pe cont propriu” după ce a fost testat cu instrucţiuni în bengali, deşi nu fusese antrenat oficial în această limbă.

James Manyika, vicepreşedinte senior al Google, a explicat că, după câteva instrucţiuni introduse în bengali, sistemul a reuşit să traducă întreaga limbă.

Totuşi, fostul cercetător Google Margaret Mitchell a corectat afirmaţia, arătând că modelul PaLM — baza pe care este construit Bard — a fost antrenat pe limba bengali, conform fişei tehnice oficiale.

Pichai a avertizat şi că avansul rapid al AI va afecta în special locurile de muncă ale ”lucrătorilor din cunoaştere”, precum scriitori, contabili, arhitecţi şi ingineri software.

CEO-ul a mai spus că unele programe AI dezvoltă ”proprietăţi emergente”, adică abilităţi pentru care nu au fost antrenate explicit, fenomen pe care inginerii nu îl pot explica în totalitate. El a numit această opacitate ”cutia neagră” a inteligenţei artificiale.

Pichai a subliniat că AI ”va afecta totul”, inclusiv domenii precum radiologia, unde, în următorii 5–10 ani, sistemele AI vor lucra cot la cot cu specialiştii, prioritizând cazurile grave.

Dezbaterile privind siguranţa AI s-a intensificat în contextul succesului global al ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, susţinut de Microsoft. Popularitatea acestuia a amplificat temerile privind pierderi de locuri de muncă şi răspândirea dezinformării.

Elon Musk a avertizat recent că AI are potenţialul de a provoca ”distrugerea civilizaţiei”, chiar dacă dezvoltă propriul startup ce va concura cu ChatGPT. Luna trecută, Musk a semnat alături de peste 1.000 de experţi un apel pentru suspendarea dezvoltării AI timp de şase luni, până la stabilirea unor reguli de siguranţă clare.