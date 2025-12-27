Google va permite schimbarea adresei Gmail fără pierderea contului sau a datelor, o decizie mult-aşteptată

Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate care le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului, transmite CNBC.

Măsura vine ca o soluţie pentru utilizatorii care folosesc încă adrese create cu ani în urmă şi care nu mai corespund nevoilor actuale.

Potrivit unei actualizări apărute pe pagina de asistenţă a conturilor Google, utilizatorii pot înlocui adresa Gmail existentă cu una nouă, fără a fi nevoiţi să creeze un cont separat. Deocamdată, această opţiune este menţionată doar în versiunea în limba hindi a paginii de suport, ceea ce sugerează că lansarea ar putea începe în India sau în pieţe vorbitoare de hindi, urmând să fie extinsă treptat la nivel global.

Versiunea în limba engleză a paginii de asistenţă indică în continuare că adresele @gmail.com ”de obicei nu pot fi schimbate”. Compania nu a oferit încă detalii oficiale privind calendarul exact sau regiunile care vor avea prioritate în implementare.

Conform noii politici, utilizatorii care îşi schimbă adresa Gmail vor păstra automat vechea adresă ca alias. E-mailurile trimise către adresa iniţială vor continua să ajungă în inbox, iar aceasta va rămâne validă pentru autentificarea în servicii precum Google Drive, Maps sau YouTube. Toate datele existente — inclusiv e-mailurile, fotografiile şi mesajele — vor rămâne neschimbate.

Anterior, cei care doreau o adresă Gmail nouă erau obligaţi să creeze un cont complet diferit şi să transfere manual datele, un proces complicat care putea afecta aplicaţiile şi serviciile conectate la cont.

Există însă şi limitări. După schimbarea adresei, utilizatorii nu vor putea crea o altă adresă Gmail nouă timp de 12 luni şi nu vor putea şterge adresa aleasă recent. De asemenea, adresa veche poate fi reutilizată ulterior în cadrul aceluiaşi cont, potrivit traducerii automate a paginii de suport.

Google nu a emis până acum un comunicat oficial privind această modificare, informaţia fiind descoperită iniţial de utilizatori pe forumuri şi în comunităţi tech.