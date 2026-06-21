Grecia: Veniturile din turism au crescut în primul trimestru cu 37%, la 2,8 miliarde de euro

Turismul elen a demonstrat în primul trimestru din 2026 o reziliență solidă, pe fondul turbulențelor geopolitice, înregistrând o creștere importantă a veniturilor, conform celor mai recente date de la Banca Centrală a Greciei (BoG), informează publicația elenă Kathimerini.

În aprilie, veniturile din turism depășit 1,1 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 9,5% comparativ cu perioada similară din 2025. Această performanță este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul incertitudinii severe din Orientul Mijlociu, care a afectat sectorul global al turismului.

Conform BoG, în primul trimestru din 2026 veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 37%, sau 753 milioane de euro, ajungând la 2,8 miliarde de euro.

Traiectoria pozitivă a veniturilor în primele luni din 2026 reflectă succesul turismului elen din perioada iernii, Grecia nu mai este percepută doar ca o destinație de vară.

Aceste evoluții confirmă eficacitatea strategiei implementate în ultimii șapte ani de extindere a sezonului turistic.

Grecia a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce privește sosirile și veniturile turistice, arată datele preliminare publicate luna trecută de Banca Centrală a Greciei (BoG), ‘al treilea an consecutiv cu valori record’, potrivit ministrului elen al Turismului, Olga Kefalogianni.

Sosirile turiștilor au crescut cu 5,6% și au ajuns la 37,981 milioane, comparativ cu 35,951 milioane în 2024, a informat Banca Centrală a Greciei, într-un comunicat, precizând că datele provizorii nu includ pasagerii de pe navele de croazieră.

Ministrul Turismului a declarat că veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro (27,8 miliarde de dolari) în 2025, o creștere de peste nouă procente comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Și datele preliminare sugerează că 2026 va fi, de asemenea, ‘un an bun’, a spus Olga Kefalogianni.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinație de turism internațional și de atunci continuă tendința ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.