Grindeanu a prezentat motivele pentru schimbarea premierului Bolojan: A trebuit să avem o perioadă de 5 luni consecutive de scădere economică pentru adoptarea planului de redresare economică

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat luni, câteva motive pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan, el arătând că a trebuit să avem o perioadă de 5 luni consecutive de scădere economică, ca să fie adoptat planului de redresare economică şi există o opacitate, pe care nu o înţelege, legată de SAFE. Grindeanu a amintit că PSD-ul iese de câteva săptămâni şi spune despre faptul că guvernul trebuie să găsească o soluţie pentru criza a energiei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, la solicitarea presei, câteva motive pentru înlocuirea premierului Ilie Bolojan din funcţie. ”Primul: În septembrie, aici, alături de dumneavoastră, PSD a prezentat planul de relansare economică, în curte, aici, alături de miniştri. Au trebuit să treacă 6 luni să avem o perioadă de 5 luni consecutive de scădere economică, în România, ca să se adopte acest plan. Doar pentru că venea din partea PSD. Doi. Avem o opacitate, dacă vreţi, pe care nu o înţeleg, legată de SAFE. Noi vorbim de un program european de împrumut, pentru că e împrumut, e adevărat, la o dobândă extrem de bună, dar tot împrumut e, banii tot trebuie daţi înapoi de către poporul român, nu de către PNL exclusiv sau de către USR sau de către PSD, ci de către noi toţi, indiferent de simpatiile noastre. Şi noi nu ştim foarte multe despre acest program. Ba da, greşesc. Ştiu doar faptul că 4 miliarde din 16 merg spre mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi. Dar, mai mult, de restul de 12 nu ştim. Nu ştim câţi bani merg în industria naţională, cât avem creştere economică, cât avem locuri noi de muncă, cât avem investiţii directe. Această opacitate nu e normală”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai afirmat că de vreo 2 sau 3 săptămâni zilnic, ministrul Energiei, cu Ministrul Agriculturii ies la presă şi PSD-ul iese şi spune despre faptul că guvernul trebuie să decidă urgent o soluţie sau să găsească o soluţie pentru tot ceea ce înseamnă această criză a energiei.

”Sper ca mâine să avem o primă decizie în guvern”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

El a menţionat că poate să spună şi lucruri bune. ”Haideţi să vedem ce vor decide ( membrii PSD, nr). Nu vreau să dau sentinţe înainte de decizia partidului. La fiecare întâlnire regională, rolul meu şi al lui Claudiu Manda şi al miniştrilor, fiindcă vor merge toţi miniştrii la aceste întâlniri, este să spunem şi lucrurile bune şi lucrurile rele care s-au întâmplat în această perioadă, astfel încât colegii din PSD să poată să ia o decizie în cunoştinţă de cauză. Cam ăsta e rostul”, a precizat Grindeanu

. Potrivit preşedintelui PSD, ”e necesară această clarificare”.

”Eu nu înţeleg de ce e un soi de mirare publică, o uimire publică, fiindcă noi facem o evaluare a guvernării. Mai e un pic şi e un an de când avem această coaliţie. În primul rând facem o autoevaluare şi v-am spus acest lucru, începem cu noi, cu miniştrii noştri, cu lucrurile care puteau fi făcute mai bine de noi, cu lucrurile care au mers prost şi după aceea facem o evaluare a întregii guvernări. Eu nu cred că e bine să continui pe un anumit drum, dacă se dovedeşte că drumul e prost. Încerci să-l schimbi, încerci să găseşti soluţii. Asta de-abia ar fi o decizie politică proastă. Iar asta vor decide membrii noştri de partid, ştiind toate aceste aspect”, a subliniat Grindeanu.