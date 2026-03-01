Grindeanu: Bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil, ci expresia unei viziuni politice

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil, ci expresia unei viziuni politice, adăugând că o ţară nu se construieşte de la un buget la altul, ci de la o generaţie la alta. El a declarat că bugetul României trebuie să fie unul al dezvoltării, al investiţiilor şi al stabilităţii.

”Bugetul unei ţări nu este un simplu exerciţiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. Iar o ţară până la urmă nu se construieşte doar de la un buget la altul, ci de la o generaţie la alta. Marile investiţii nu se gândesc de la un an la altul, ci pe o perioadă mai lungă. Aşa se construiesc autostrăzile”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România.

El a afirmat că în acest an trebuie să fie inauguraţi 250 de kilometri de autostradă şi drum expres.

”Nu pot să nu spun că anul 2026 ar trebui şi trebuie să fie anul în care se vor da în circulaţie numărul cel mai mare de kilometri de autostradă şi drum de expres. 250 de kilometri trebuie inauguraţi anul acesta şi sunt convins că echipa pe care am lăsat-o acolo coordonată acum de Ciprian Şerban va face aceste lucruri, că până la urmă toate aceste componente construiesc forţa unei naţiuni”, a mai precizat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a explicat că bugetul României trebuie să fie ” buget al dezvoltării, un buget al investiţiilor, un buget al stabilităţii, un buget care finanţează infrastructura, sănătatea, educaţia şi energia, un buget care susţine companiile româneşti, un buget care ajută comunităţile locale, un buget care oferă siguranţă celor vulnerabili”.

Grindeanu a declarat joi că va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat.

”Vreau să fie foarte clar. Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, ne uităm, venituri, cheltuieli şi lucrurile pe care le ştiţi cu toţii. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică într-o coaliţie nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei şi îţi doreşti să ai parteneri PSD-ul, trebuie să ai în acest buget şi viziunile de stânga, reprezentate de Partidul Social-Democrat”, a delcarat Grindeanu.

