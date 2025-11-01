Grindeanu: Încă nu am aflat de la premier, ministrul de Externe și al Apărării situația românilor după retragerea batalionului american

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, seara, la Timișoara, că, de la anunțarea retragerii batalionului american din România, nu a primit nicio reacție din partea premierului și a ministrului de Externe, iar de la ministrul Apărării ‘nu a înțeles foarte mult’, în timp ce, în opinia lui, românii trebuie să știe în ce situație ne aflăm din punctul de vedere al securității naționale și care sunt planurile de viitor.

‘Înainte de intra în această conferință de la Timișoara, am mai verificat o dată, dar premierul Bolojan nu răspunsese la această solicitare. Nu e absolut nimic politic. Pur și simplu, noi am cerut o informare la zi a situației în care ne aflăm și care sunt planurile de viitor pe acest domeniu. Atât. Nimic altceva. (…). Am văzut reacția președintelui României, Nicușor Dan. Atât cât putea să facă de la nivel de Administrație Prezidențială, cred că domnul președinte a făcut. Ceea ce trebuie să facă, în schimb, ministrul de Externe sau ministrul Apărării este să informeze mai clar românii – în ce situație suntem și ce planuri avem. Este ceea ce îmi doresc eu și cred că își dorește orice român de bună credință’, a spus Sorin Grindeanu, răspunzând întrebărilor presei.

Președintele interimar al social-democraților a arătat că PSD nu s-a întors niciodată cu spatele la cetățeni, ci doar ‘s-a îndepărtat’, iar acum trebuie să se reîntoarcă spre români.

‘Din anii ’90 începând și până recent, forța noastră politică a stat tot timpul în legătura pe care o aveam cu românii, cu oamenii. De fiecare dată atuul nostru principal acesta a fost. De aceea am câștigat toate alegerile parlamentare din ’90 până acum. De aceea am venit cu politici publice bune pentru români, fiindcă am știut să ținem această legătură cu oamenii. Pare că în ultima perioadă am dorit să fim altceva decât ceea ce ne-a caracterizat în 35 de ani. Am și spus că, dacă voi fi votat de Congresul PSD, voi readuce partidul acolo unde știu că a fost și unde așteaptă românii să fie PSD, adică alături de ei, cu politici publice pentru români și pentru oameni’, a explicat Grindeanu.

Acesta a punctat că el nu are niciun fel de concurență cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru că nu concurează pe același culoar, ci concurează cu modul de a face politică, neagreând punerea cifrelor mai presus de oameni, referindu-se la măsurile de austeritate din administrație.

‘Eu cred că într-o Românie a anului 2025 poți să guvernezi și pentru oameni și să fii și eficient. Se poate să mergi pe ambele căi. Eficiența fără empatie nu e ceva uman, ceva care să aproape oamenii. Dar și empatie fără eficiență e o treabă care nu dă rezultate. Trebuie să fie ambele, dacă vrei să guvernezi bine. Altfel, am mai avut, acum vreo 40 de ani, un dictator care s-a chinuit să plătească datoria externă a României și a înfometat poporul. Atunci, Timișoara a spus ‘Gata, nu se mai poate!’. De aceea vă spun că lucrurile trebuie să fie într-un echilibru cât se poate de perfect’, a explicat Sorin Grindeanu.

El a reiterat că există un protocol al coaliției semnat de patru partide politice plus un grup al minorităților, care spune că, până în 2027, PNL este partidul care dă prim-ministrul.

‘Nu e nimeni de neînlocuit, și nu e nimeni trecut expres acolo cu nume și prenume. Deocamdată suntem parteneri în această coaliție. Nu suntem parteneri comozi, e adevărat. Suntem parteneri care spunem de fiecare dată când ceva nu funcționează. Eu nu cred că românii se așteaptă de la noi să spunem că nu avem niciun fel de probleme când se dă o ordonanță de tipul Ordonanța 52, care a blocat România, atât la nivel local, cât și la nivel central. Nu cred că românii așteaptă să aplaudăm asemenea prostii. Nu cred că românii așteaptă de la noi, PSD, să fim de acord și să nu încercăm să reparăm acel CASS aberant pus pentru mame, pentru veteranii de război, pentru foștii deținuți politici. Eu nu cred că asta așteaptă românii de la noi. Loialitatea nu înseamnă tăcere. De fiecare dată când ai politici publice pe care vrei să le faci în cadrul unei coaliții, dacă ești de bună credință, spui direct ce e bine, ce nu e bine. Dar nu ești pe post de yes-man într-o coaliție. Cine își dorește ca PSD să fie așa, se înșală, nu ar fi normal să fim parteneri doar de fațadă. Noi înțelegem acest parteneriat și cu bune și cu rele. Și când avem ceva de spus, spunem’, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a participat, vineri, la Conferința Extraordinară a PSD Timiș, în cadrul căreia Sorin Grindeanu a fost validat în unanimitate pentru candidatura la președinția PSD în cadrul congresului partidului, care va avea loc pe 7 noiembrie.