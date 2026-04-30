Guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei cere prudență după planul lui Magyar privind aderarea la euro

Guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei, Mihaly Varga, a făcut marți un apel la prudență cu privire la planul noului Guvern de a adopta moneda euro, spunând că un proces grăbit ar putea avea consecințe negative pentru economie, transmite Bloomberg.

Peter Magyar, care în urmă cu două săptămâni a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare, s-a angajat să repună Ungaria pe o traiectorie europeană, inclusiv prin adoptarea, în cele din urmă, a monedei unice. Potrivit lui Magyar, calendarul trecerii la euro ar trebui să devină mai clar după ce noul Guvern va analiza starea economiei pe care a moștenit-o după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban.

Cu toate acestea, guvernatorul MNB, Mihaly Varga, a declarat că o decizie formală de a plasa Ungaria pe traiectoria spre adoptarea euro ar afecta ținta de inflație a băncii centrale, stabilită la 3%, care este mai mare decât ținta de 2% a Băncii Centrale Europene. Acest lucru ar putea necesita o politică monetară mai strictă.

‘Există așteptări nejustificate din partea maghiarilor cu privire la introducerea monedei euro. Majoritatea maghiarilor susțin aderarea la euro, dar nu există nicio garanție că aceasta poate fi un succes fără o pregătire temeinică’, a declarat Varga la o conferință de presă.

Aceste declarații au venit după ce comitetul de politică monetară de la Banca Națională a Ungariei a decis, în unanimitate, să mențină dobânda de referință neschimbată la 6,25%, în pofida unei creșteri a obligațiunilor și monedei maghiare după alegeri. Banca centrală vrea să rămână prudentă până când noul Guvern își va dezvălui planurile economice. Varga s-a întâlnit cu noul ministru de finanțe, Andras Karman, la câteva zile după alegeri.

Varga a dezvăluit că, marți, comitetul de politică monetară de la MNB a transmis noului cabinet un document cu privire la condițiile pentru ERM II, așa-numita anticameră a euro, o perioadă de așteptare de cel puțin doi ani pentru țările care aspiră să adere la moneda euro, în care acestea trebuie să demonstreze că pot menține un curs de schimb stabil. Decidenții de la MNB au făcut acest lucru chiar dacă nu a fost luată nicio decizie formală privind euro și noul guvern nici măcar nu a fost instalat. Peter Magyar urmează să depună jurământul pe 9 mai.

Planul de adoptare a monedei euro a stimulat optimismul pieței, deoarece ar implica monitorizarea cheltuielilor fiscale și ancorarea inflației. De la începutul anului și până în prezent, forintul ungar s-a apreciat cu aproximativ 5,6% în raport cu moneda euro.

Viktor Orban a respins în mod constant trecerea Ungariei la euro, deoarece mandatul său a fost marcat din ce în ce mai mult de relaxare fiscală. La un moment dat, după pandemie, inflația în Ungaria a ajuns la peste 25%. Varga a fost ministru de Finanțe pentru o lungă perioadă de timp sub conducerea lui Orban, înainte de a deveni guvernator al Băncii Naționale anul trecut.