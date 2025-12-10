Guvernul a aprobat Actul adițional 7 la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun

Guvernul a extins cu doi ani, marți, prin hotărâre, durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, fără modificarea duratei totale a concesiunii, care este de 45 de ani, respectiv până la data de 28 noiembrie 2045.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prin actul adițional se renunță, de către titularul OMV Petrom, la acțiunea desfășurată sub Regulile de arbitraj din 2021 ale Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum și la dosarele aflate pe rolul instanțelor naționale, respectiv la Judecătoria Sectorului 1 sub nr. 10551/299/2023 și la Tribunalul București sub nr. 6312/2/2023.

”Ca urmare a aprobării actului adițional prin adoptarea hotărârii de guvern, Acordul petrolier este actualizat de părți, ținând cont de toate modificările legislative intervenite pe parcursul derulării acordului de concesiune. Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. și Romgaz Black Sea Limited”, se arată în comunicat.

Faza curentă a perioadei de explorare a fost extinsă din considerente care țin de siguranță și eficiență, inclusiv de optimizarea resurselor tehnice și umane, precum și de menținerea continuității activităților de foraj, precizează sursa citată.

”Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino și Pelican Sud, unde sunt zăcăminte comerciale deja confirmate, este planificat a se încheia la finalul anului 2026. Activitățile de foraj pentru structurile Domino și Pelican Sud trebuie menținute pentru ajungerea, cu prioritate, la exploatarea resurselor din aceste zăcăminte. Săparea sondei în prospectul de explorare Anaconda are ca scop principal confirmarea de noi descoperiri comerciale. Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) – în prezent Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), pe de o parte, și Societatea Națională a Petrolului ‘Petrom SA’ și Compania ‘ELF Aquitaine’, pe de altă parte, a fost încheiat în cursul anului 2000 și a intrat în vigoare ca urmare a aprobării acestuia prin HG nr. 1233/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641/08.12.2000. Durata totală a Acordului de Concesiune este de patruzeci și cinci (45) de ani (având ca dată finală de valabilitate 28.11.2045). Faza curentă a perioadei de explorare s-a extins pentru o perioadă suplimentară de doi ani, respectiv până la data de 9.11.2027”, se explică în comunicat.

Faza de dezvoltare a celor două zăcăminte comerciale de gaze naturale, Domino și Pelican Sud, implică investiții masive în tehnologie de ultimă generație, fiind necesară o perioadă suficientă de timp și resurse tehnice și umane dedicate pentru construirea infrastructurii subacvatice, forajul și echiparea sondelor de dezvoltare, respectiv construirea și punerea în funcțiune a capacităților de producție offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale, precizează sursa citată.

”Finalizarea acestor lucrări de explorare-dezvoltare este prioritară, fiind o condiție pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu strategia economică a României 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, aprobată prin HG nr. 1491/21.12.2024”, se mai spune în comunicat.