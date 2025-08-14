IEA îmbunătățește previziunile privind creșterea aprovizionării cu petrol în acest an

Agenția Internațională a Energiei (IEA) a îmbunătățit miercuri previziunile privind creșterea aprovizionării cu petrol în acest an, după decizia OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) de a majora producția, transmite Reuters.

Aprovizionarea cu petrol va crește anul acesta cu 2,5 milioane de barili pe zi (bpd) pe plan global, față de un nivel de 2,1 milioane bpd previzionat anterior, se arată în raportul organizației cu sediul la Paris.

În 2025, cererea globală de petrol ar urma să crească cu 680.000 bpd, în scădere față de un nivel de 700.000 bpd estimat anterior, pe fondul problemelor cu care se confruntă principalele economii mondiale.

‘Cele mai recente date arată o cerere modestă în principalele economii mondiale, încrederea consumatorilor încă este afectată, iar redresarea este lentă’. În pofida majorării producției OPEC+, producătorii din afara grupului vor continua să conducă creșterea aprovizionării cu petrol în 2025 și 2026, apreciază IEA.

Marți, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a îmbunătățit estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 și a redus previziunile privind aprovizionarea din SUA și alți producători din afara OPEC+.

Anul viitor, cererea de petrol ar urma să crească cu 1,38 milioane de barili pe zi (bpd) pe plan global, o creștere de 100.000 bpd față de precedenta prognoză, ‘pe fondul performanțelor economice mai bune așteptate în statele membre OCDE din America și Europa, precum și în Orientul Mijlociu și Africa’. Estimarea pentru acest an a fost menținută, indicând o creștere cu 1,3 milioane bpd.

În plus, OPEC se așteaptă ca economia mondială să înregistreze în 2025 un avans de 3%, față de un nivel de 2,9% prognozat anterior, ‘datorită evoluțiilor foarte bune din primul semestru din acest an’. Pentru 2026 creșterea a fost menținută la 3,1%.

Aprovizionarea cu petrol din țările care nu sunt membre OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) va crește cu aproximativ 630.000 bpd în 2026, după ce luna trecută OPEC previziona o creștere cu 730.000 bpd.

De asemenea, conform raportului, în iulie producția OPEC+ a crescut cu 335.000 bpd, reflectând decizia din acest an de a majora cotele de producție.

Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.