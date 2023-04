În business trebuie să fii ca un tanc!

Andrei Gregorian este un antreprenor în serie, care, deși crede că în afaceri trebuie să fii un tanc, și-a creat un drum cu… grație. Mai precis, a reunit o echipă de medici care sculptează siluete sau desăvârșesc chipuri de femei frumoase, într-o ramură a medicinei care se dezvoltă cu repeziciune.

A terminat în 2006 Medicină Dentară la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, dar nu a simțit chemare pentru profesie după cei 6 ani de studii, așa că, timp de un deceniu, a pus bazele mai multor businessuri, în domenii extrem de variate, de la imobiliare și firmă de brokeraj, până la cafenea și salon de înfrumusețare. Au fost afaceri din care tânărul stomatolog, căruia nu i-a plăcut zgomotul frezei, a câștigat bani frumoși.

Dar tot nu și-a găsit împlinirea profesională după care tânjea. S-a întors, așadar, la prima dragoste, medicina, fiind convins că o să găsească o nișă de care să fie atras. A obținut mai întâi dreptul de liberă practică pentru stomatologie de la Colegiul Medicilor și apoi s-a înscris din nou la facultate, terminând Medicina Generală. A început să profeseze ca rezident în Chirurgie Plastică la Spitalul Elias, dar, în paralel, începuse să cocheteze din ce în ce mai mult cu partea de estetică. Așa că antreprenorul din el a copt ideea unui proiect personal, pe care să îl modeleze după propriile-i aspirații. În acest fel s-a născut, în urmă cu șase ani, Clinica Gregorian. Un vis pentru care a muncit din greu, dar pe care l-a realizat prin forțele proprii, după multe lecții de business învățate în anii anteriori.

Cheia succesului, spune Andrei, a fost puterea dorinței, infinit mai mare decât posibilitățile financiare pe care le avea la momentul respectiv. „Am început să merg la cursuri, și le-am prins gustul. Cred că am acumulat aproape 100 de diplome în proceduri minim-invazive. Dar îmi aduc aminte că la primul curs m-a creditat o colegă, pentru că eu nu aveam bani. Mi-a dat 2.000 de lei, dar a avut încredere în mine, și îi mulțumesc și acum, pentru că pe oamenii care te ajută la început nu ar trebui să îi uiți niciodată. Poate părea un gest infim pentru unii, dar pentru un tânăr antreprenor poate fi un imbold care să facă diferența.”

Nu te lăsa păcălit de poleiala aurită!

A trecut și prin lecția falimentului, iar aceasta a fost o altă școală experimentată pe propria-i piele, dar din care a învățat mai mult decât din lecția succesului. „Dacă mâine se întâmplă să o iau de la zero, nu-mi mai este frică. Știu cum e să fii sus, dar și jos. Am cunoscut și înfrângerea și succesul și, trecând prin amândouă, am învățat cum să mă feresc de faliment. Și știu și că nu trebuie să te lași vrăjit când pare că ești poleit în aur. Rămăsesem la un moment dat cu 9 lei în buzunar, toți banii mei, și știu că trebuia să ajung la o întâlnire importantă. Ei bine, am băgat benzină de banii ăia și am ajuns la întâlnirea care a făcut diferența pentru mine atunci. S-a legat o nouă oportunitate de business. Important este să faci alegeri corecte. Puteam să îmi plâng de milă că nu mai am bani, dar am ales să fructific acei câțiva lei”, mai spune antreprenorul.

Ba, mai mult, a învățat că trebuie să valorifice și fiecare minut al zilei pentru a se putea dedica atât cazurilor delicate de la spitalul de Stat, cât și pentru a coordona activitatea unui business în continuă ascensiune. Ziua lui de lucru începe la 6:30 și se termină târziu, în noapte. Dar este un program pe care și l-a asumat pentru a putea fi cea mai bună versiune a lui atât pentru pacienții care vin cu probleme grave la Elias, cât și pentru clienții care îi vin la clinică cu cele mai mari așteptări. „Să fii doctor nu e simplu. Ai o foarte mare răspundere și, când îmi mai spun oamenii că vine weekend-ul și mă pot relaxa, le explic că în meseria asta nu există zile libere. Chiar dacă nu ești, practic, de serviciu, oricând se poate întâmpla ceva cu evoluția unui caz dintr-ale tale, iar tu trebuie să fii acolo pentru pacient, indiferent că e la Stat sau la privat.”

Dacă vrei succes, trebuie să fii ca un tanc!

S-a înconjurat însă de oameni valoroși în business, pentru că a înțeles că așa poate face diferența calitativă. Caută mereu să inoveze și pe parte de proceduri, dar și pe parte de aparatură, iar echipa îl sprijină și medicii îmbrățișează ideile lui. Și mai este un aspect care îi permite să fie mereu foarte bine ancorat în realitate: își cunoaște foarte bine concurența. „Să știi cum te poziționezi este esențial într-o piață concurențială. Dar nu înseamnă să faci din asta o obsesie, însă trebuie să urmărești permanent ce se întâmplă”, explică antreprenorul. Și o altă lecție, poate cea mai importantă, poate tocmai cea care l-a împins spre succes, și pe care a învățat-o din experiență a fost că nu trebuie să plece urechea la cei care încearcă să îi frângă aripile, să-l descurajeze. „Trebuie să fii un tanc. Să nu te oprească nimic în drumul spre visul tău, în călătoria ta către succes!”