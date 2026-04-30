Încrederea în economia zonei euro a scăzut în aprilie, pe fondul efectelor războiului din Iran

Încrederea în economia zonei euro este la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani și jumătate, războiul din Iran afectând sectorul serviciilor, iar inflația continuă să crească, în timp ce creditarea arată semne de reziliență, transmite Reuters.

Zona euro se confruntă cu efectele conflictului din Orientul Mijlociu, iar studiile publicate săptămâna aceasta oferă indicii despre cât de rău ar putea fi lovită economia regiunii. Datele indică o creștere a prețurilor și o stagnare a avansului economiei, o problemă pentru BCE deoarece o înăsprire a politicii monetare ar putea afecta creșterea deja fragilă.

Indicele privind încrederea în economia zonei euro, publicat de Comisia Europeană (CE), a scăzut luna aceasta la 93 puncte, de la 96,6 puncte luna precedentă, sub estimările analiștilor, în condițiile în care componenta privind serviciile este la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

‘Declinul indicelui a fost determinat de scăderea încrederii în rândul consumatorilor și a directorilor în sectorul serviciilor și comerțul cu amănuntul. Încrederea sectorul serviciilor a înregistrat un recul semnificativ, reflectând evaluarea mult mai pesimistă a directorilor asupra tuturor componentelor’, a precizat Comisia Europeană.

Și așteptările privind prețul de vânzare au crescut luna aceasta, după un avans semnificativ luna precedentă, indicând că firmele anticipează o accelerare a inflației, ținând cont de costurile mai ridicate cu energia și posibilul deficit de aprovizionare.

‘Studiul CE din aprilie sugerează că războiul din Iran afectează economia zonei euro mai mult decât se estima’, a apreciat Franziska Palmas de la Capital Economics.

Scăderea încrederii consumatorilor a fost determinată de opiniile acestora privind situația financiară a gospodăriilor lor în trecut și în viitor, de intențiile lor de a face achiziții majore și de așteptările lor privind perspectivele generale economice’, a indicat Executivul comunitar.

Date separate arată că băncile din zona euro au majorat creditării către companii cu 3,2% în martie, față de un avans de 3% în februarie. Totuși, studiul privind creditarea arată înăsprirea de către bănci criteriilor de aprobare a împrumuturilor în primul trimestru din acest an, iar tendința ar urma să continue în acest trimestru.

Analiștii se așteaptă ca joi BCE să mențină nemodificate dobânzile, oficialii de la Frankfurt așteptând mai multe date privind durata și extinderea șocului energetic înainte de a lua o decizie, majorările fiind așteptate începând din iunie.

Luna trecută, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor, dar a semnalat că urmărește cu atenție riscurile la adresa inflației și creșterii economice de pe urma majorării prețului petrolului și este pregătită să acționeze, dacă va fi necesar.

Scenariul de bază al BCE prevede o inflație de 2,6% anul acesta, de la aproximativ 2% anul trecut. În scenariul ‘nefavorabil’, inflația va depăși 4% în semestrul doi din 2026, dar va reveni la țintă până la mijlocul anului viitor, iar în cazul scenariului ‘sever’, inflația va depăși la începutul anului viitor 6% și nu va reveni la țintă în anii următori.