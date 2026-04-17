Industria aeriană, afectată de costurile ridicate cu kerosenul, pe fondul efectelor războiului din Iran

Lufthansa a devenit prima mare companie aeriană care anunță reducerea capacității de transport, din cauza costurilor ridicate cu kerosenul, pe fondul efectelor războiului din Iran, transmite Reuters.

Operatorul aerian britanic easyJet a anunțat joi că rezervările sunt sub nivelul de anul trecut, iar compania olandeză KLM a informat că luna viitoare va anula 160 de zboruri în Europa în urma majorării costurilor cu carburanții. La rândul său, divizia olandeză a grupului aerian Air France-KLM a precizat că nu se confruntă cu deficit de kerosen, iar anulările afectează mai puțin de 1% din totalul curselor sale aeriene în Europa.

Investitorii au fost avertizați de compania easyJet, care se așteaptă la pierderi semnificative în primul semestru din 2026, că ar putea fi nevoită să înrăutățească previziunile anuale pe fondul incertitudinilor legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane și efectele mai extinse ale războiului.

Deja Wizz Air a anunțat o reducere a previziunilor anuale privind profitul anual cu 50 milioane de euro, în timp ce Air France-KLM va raporta rezultatele trimestriale în 30 aprilie, după ce a adăugat la bilete o suprataxă pentru combustibil.

Analiștii avertizează că vor urma noi reduceri ale capacității de transport, mai multe avioane care vor rămâne la sol și suprataxe, analiștii urmărind rezultatele companiilor aeriene pentru indicii privind impactul războiului asupra profitului și veniturilor.

‘Conflictul din Orientul Mijlociu a introdus pe termen scurt incertitudini privind costurile carburanților și cererea din partea clienților. În ultimele săptămâni s-a redus numărul rezervărilor și sporesc incertitudinile privind viitoarele evoluții’, se arată în comunicatul easyJet.

Joi, acțiunile easyJet au înregistrat un declin de 9%, în timp ce au scăzut și titlurile Ryanair, Wizz Air și Lufthansa.

Conflictul din Iran a dus la creșterea prețului kerosenului, frânând dezvoltarea industriei aeriene și forțând operatorii aerieni să majoreze prețurile biletelor, să-și reducă planurile de expansiune și să-și regândească previziunile.

Călătorii fac rezervări mai aproape de data zborului și există o tendință de a călători mai mult pe plan intern, a declarat șeful easyJet, Kenton Jarvis, adăugând că destinații turistice ca Cipru, Egipt și Turcia se redresează lent.

Companiile aeriene susțin că este dificil de previzionat cum se va modifica cererea în semestrul doi din 2026 deoarece turiștii sunt îngrijorați de turbulențe și de majorările de preț.

Anterior Lufthansa lansase noi curse aeriene către Asia pentru a capitaliza modificarea cererii în urma războiului. Compania va continua procesul de restructurare și a promis investitorilor o companie mai eficientă și mai simplificată.

Totuși, decizia companiei germane de a renunța la 27 avioane mai vechi operate de filiala regională CityLine și patru aeronave de la divizia principală Lufthansa a inflamat sindicatele. În ultimele săptămâni Lufthansa a fost afectată de greve costisitoare care perturbă activitatea, pe fondul unei dispute prelungite privind salariile și pensiile.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și, pe lângă Lufthansa, deține și companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.