Inflația în zona euro a crescut ușor în luna august, până la 2,1%

Rata anuală a inflației în zona euro a crescut ușor în luna august, ajungând imediat deasupra nivelului țintă avut în vedere de Banca Centrală Europeană, informează AFP.

Potrivit unei estimări preliminare publicate marți de Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 2,1% în luna august 2025, de la un nivel de 2% în iulie.

Datele Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a rămas neschimbată la 2,3%. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Revenirea pe creștere a inflației în zona euro se explică în principal prin prețurile la alimente, care au crescut cu 3,2% în ritm anual, urmate de tarifele la servicii, care s-au majorat cu 3,1%. În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 1,9% în luna august, după ce în iulie au fost mai mici cu 2,4%.

Estimarea publicată marți de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie dată publicității în data de 17 septembrie.

În luna iulie, România a fost, din nou, țara cu cea mai ridicată inflație din UE, cu un avans anual al prețurilor de 6,6%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Inflația va forma o ‘cocoașă’ în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, a declarat recent guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferințe de presă.