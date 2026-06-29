InfoCons: Opt din zece creme de plajă ascund substanțe chimice

Peste opt din zece produse de protecție solară au prezentat un risc chimic, aproape unul din șase s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+ aveau, în realitate, o protecție de până la cinci ori mai mică, relevă un studiu comparativ pe perioada 2022-2026, realizat de InfoCons, în care s-au analizat 65 de produse de protecție solară semnalate ca neconforme la nivel european.

Potrivit sursei, numărul alertelor a crescut accelerat: de la două produse în 2022, la 9 în 2023, 19 în 2024 și un vârf de 31 de produse (47,7%) în 2025. Cele mai multe semnalări au venit din Italia (61,5%), care este totodată și principala țară de origine a produselor (47,7%).

Pe mărci, două branduri concentrează aproape jumătate dintre alerte: Nivea (27,7%) și BILBOA (20%), urmate de Leocrema, Helios Herb, SUN, DELICE și ParaSol. Pe tipuri de produse, ‘protecția solară’ denumită generic (41,5%) și laptele de protecție solară (24,6%) sunt cele mai des întâlnite.

InfoCons susține că pentru sănătate aceste produse neconforme au un risc chimic în proporție de 83,1% pentru că multe produse conțineau butilfenil metilpropional (BMHCA), substanță interzisă în cosmetice, care poate afecta sistemul reproducător, poate dăuna copilului nenăscut și provoacă sensibilizarea pielii. Au fost depistate și benzofenonă (asociată riscului de cancer) sau 2-fenoxietanol peste limită.

De asemenea, există posibilitatea unor arsuri din SPF fals (9,2%): eticheta promite o protecție pe care produsul nu o oferă. Consumatorul rămâne sub-protejat și se expune la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele.

Totodată, riscul microbiologic este de 6,2%: produse contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa, care, aplicate pe pielea lezată sau în contact cu ochii, pot provoca infecții și iritații.

InfoCons recomandă consumatorilor să verifice eticheta și ingredientele înainte de cumpărare și să fie atenți la prețuri neobișnuit de mici sau ambalaje suspecte, care pot indica un produs contrafăcut ori cu protecție falsă. Prin Aplicația InfoCons, instrument gratuit care reunește o bază de date cu milioane de produse, orice consumator poate verifica rapid produsele și poate fi informat în timp util cu privire la alertele și retragerile de pe piață.

InfoCons este o organizație dedicată protecției și informării consumatorilor, care monitorizează permanent piața și pune la dispoziția publicului instrumente gratuite de verificare a produselor și serviciilor.