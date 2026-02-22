Inițiativă legislativă a USR în sprijinul antreprenorilor care depășesc plafonul de TVA

Doi senatori USR au depus o inițiativă legislativă în sprijinul antreprenorilor care depășesc plafonul de TVA și cărora legea în vigoare le cere conformare imediată, ceea ce în practică nu este întotdeauna posibil, a informat duminică un comunicat al partidului.

Conform sursei citate, senatorii Cynthia Păun și Remus Negoi vor introducerea în Codul fiscal a unui termen de maximum trei zile lucrătoare pentru solicitarea înregistrării, interval care ar oferi timp de conformare și ar păstra echilibrul între obligațiile fiscale și realitățile din teren.

‘Legile trebuie făcute astfel încât să poată fi respectate în mod real. Nu putem cere conformare instantanee într-o situație în care, administrativ, nu există posibilitatea de a interveni. Inițiativa noastră pleacă de la un caz concret, dar vorbește despre un principiu mai larg: regulile trebuie să țină cont de viața reală’, a declarat Cynthia Păun, vicepreședintă a Comisiei pentru familie și solidaritate socială din Senat, citată în comunicatul USR.

Potrivit comunicatului, în prezent, legislația obligă firmele să solicite înregistrarea în scopuri de TVA chiar la momentul depășirii plafonului, fără să țină cont de realitățile tehnice și administrative inerente: depășiri care apar în afara programului, în weekend sau în zile nelucrătoare, situații în care nu se poate interveni imediat pentru actualizarea caselor de marcat sau pentru îndeplinirea formalităților.

‘Măsura urmărește stabilirea unui interval clar, previzibil și rezonabil pentru conformare. În practică, obligațiile de înregistrare pot interveni în contexte operaționale care presupun formalități administrative și adaptări procedurale, iar lipsa unui termen explicit poate genera interpretări neunitare și riscuri sancționatorii excesive. Trei zile lucrătoare oferă contribuabililor un răgaz adecvat pentru îndeplinirea obligației, fără a afecta interesele bugetare ale statului, menținând astfel un echilibru corect între exigențele fiscale și realitățile din teren’, a explicat și Remus Negoi, secretar al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului.