INS: Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete în România, în creștere cu 4,1% în 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut anul trecut cu 4,1%, pe serie brută, comparativ cu 2024, cel mai mare avans fiind înregistrat în activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+16,4%), potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri.

Au mai fost consemnate creșteri în comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+9,2%), comerțul cu autovehicule (+3,6%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+1%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie brută, în luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, a înregistrat un declin cu 9,1%, ca urmare a scăderilor consemnate la comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-25,5%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-15,7%), comerțul cu autovehicule (-7,0%) și la activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-1,2%).

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, a scăzut cu 1,5% în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă.

Potrivit datelor INS, în luna decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie brută, au consemnat o creștere cu 6,8%, datorită avansului consemnat la activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+12,8%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+6,5%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+6,3%) și la comerțul cu autovehicule (+6,1%).

Pe serie ajustată, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, a înregistrat în perioada menționată o creștere cu 6,7% față de luna decembrie 2024.