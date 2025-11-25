INS: Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete în România, în creștere cu 4,4% în primele nouă luni

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, atât ca serie brută cu 4,4%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 4,1%, față de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, ca serie brută, au fost raportate creșteri în: activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+19,3%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+11,4%), comerțul cu autovehicule (+3,2%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+1,9%).

În același timp, ca serie ajustată, a fost înregistrat un salt al cifrei de afaceri de 4,1%, de la un an la altul.

Totodată, la nivelul lunii septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o creștere cu 13,9%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu autovehicule (+17%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+10,7%) și la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+9,9%).

Pe de altă parte, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, respectiv cu întreținerea și repararea motocicletelor a scăzut cu 9%.

Potrivit datelor INS, ca serie ajustată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, s-a majorat cu 1,2%, în luna septembrie 2025, comparativ cu august a.c..

Raportat la luna septembrie a anului trecut, afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au consemnat, pe serie brută, o creștere cu 1,8% în septembrie 2025, datorită creșterilor înregistrate la activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+ 11,5%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+2,3%) și la comerțul cu autovehicule (+0,2%). O scădere cu 1,5% a fost înregistrată, în perioada menționată, în comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor.

Pe un trend ascendent a fost și volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete, ca serie ajustată, respectiv de 3,3%, în septembrie 2025, comparativ cu septembrie 2024.