INS: Industria prelucrătoare a raportat o creștere de 4,8% în primul semestru

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali cu 4,8%, în primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, au fost consemnate creșteri în industria bunurilor de folosință îndelungată (+11,3%), industria bunurilor de uz curent (+8,0%), industria bunurilor intermediare (+4,8%) și industria bunurilor de capital (+4,0%).

În luna iunie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut, în termeni nominali, față de luna mai 2025 cu 0,9%, iar față de luna iunie 2024 au crescut cu 9,2%.

Astfel, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, în luna iunie 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 0,9% ca urmare a scăderii înregistrate în industria bunurilor de folosință îndelungată (-2,3%), industria bunurilor intermediare (-1,4%) și în industria bunurilor de capital (-0,9%). Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 2,5%.

Raportat la aceeași lună din 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 9,2% datorită majorării înregistrate în industria bunurilor de folosință îndelungată (+11,7%), industria bunurilor intermediare (+11,6%), industria bunurilor de uz curent (+11,4%) și în industria bunurilor de capital (+7,5%).