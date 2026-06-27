INS: Mărfurile încărcate și descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat 11,15 milioane de tone, în TI

Mărfurile încărcate și descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat 11,153 milioane tone, în trimestrul I din 2026, iar transportul maritim de containere a însumat 203.000 de containere standard (TEU), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, în primele trei luni ale acestui an a fost înregistrată o scădere cu 0,2% a volumului total de mărfuri transportate față de perioada similară din 2025.

Porturile în care a fost desfășurată cea mai intensă activitate, în transportul maritim, au fost: Constanța – cu o pondere de 95,4%, respectiv Galați (2,8%).

În cursul trimestrului I din anul curent a fost transportat cu preponderență tipul de încărcătură Vrac solid, în proporție de 50% în totalul mărfurilor încărcate/descărcate. Același tip de încărcătură a dominat încărcările de mărfuri (78,3%), pentru descărcări, cea mai însemnată pondere fiind înregistrată de tipul de încărcătura Vrac lichid (45,6%).

Cele mai însemnate cantități de mărfuri încărcate și descărcate au fost consemnate în relație cu următorii parteneri: Turcia (2,085 milioane de tone) și Egipt (1,308 milioane de tone), iar dintre statele-membre ale Uniunii Europene (UE), Grecia – cu 656.000 de tone, și Spania (460.000 de tone).

În perioada analizată, cele mai mari cantități de mărfuri încărcate, conform clasificării NST 2007, au fost produsele agricole, din vânătoare și silvicultură, precum și pește și alte produse din pescuit – în proporție de 62,3%, în timp ce pe segmentul mărfurilor descărcate s-au aflat cărbune și lignit, țiței și gaze naturale, în proporție de 29,5% din total.

Conform statistici, în Portul Constanța, cele mai importante cantități de mărfuri încărcate, în primul trimestru din 2026, au fost din categoria ‘Produse agricole, din vânătoare și silvicultură; pește și alte produse din pescuit’ – în proporție de 63,6%. În același timp, dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deținută de Cărbune și lignit, țiței și gaze naturale (29,8%).

În ceea ce privește transportul pe căi navigabile interioare, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantități de mărfuri au fost Constanța (53,6%) și Galați (10,4%).

Mărfurile înregistrate în transport internațional pe căi navigabile interioare au avut ca destinație sau au provenit din state-membre ale UE, într-o pondere de 26,9%, dar, la nivel general, Serbia a deținut cea mai mare cantitate ca origine și destinație a mărfurilor transportate, respectiv 55,4%.

În transport naționa,l pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderență Produse agricole, din vânătoare și silvicultură; pește și alte produse din pescuit – în proporție de 56,4%.