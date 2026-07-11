INS: Populaţia României se va reduce cu 3,4 milioane de persoane până în 2080

Populaţia României ar urma să ajungă la 15633,2 mii persoane în anul 2080, în scădere cu 3410,0 mii persoane (-17,9%) faţă de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025, potrivit estimărilor INS. În timp ce se aşteaptă o scădere a ponderii populaţiei tinere şi adulte, procentul se măreşte în cazul populaţiei vârstnice (65 ani şi peste) care va reprezenta mai mult de un sfert din total, ceea ce dovedeşte accelerarea procesului de îmbătrânire demografică.

Datele INS arată că ponderea populaţiei tinere (sub 15 ani) şi adulte (15 – 64 ani) ar urma să scadă, ajungând la 13,7%, respectiv 60,4% în anul 2080, în timp ce în cazul populaţiei vârstnice (65 ani şi peste) ea va creşte la 25,9%, faţă de 20,3%, în 2025. În total, populaţia României este estimată la 15,633 milioane persoane în anul 2080, în scădere cu 3410 milioane persoane, ceea ce înseamnă cu 17,9% mai puţin faţă de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025.

Raportul de dependenţă demografică ar urma să ajungă la 65,5%, iar indicele de îmbătrânire demografică la 188,8%, potrivit prognozelor INS.

La 1 ianuarie 2025, populaţia rezidentă a României era de 19 043,2 mii locuitori. Populaţia feminină a fost majoritară – 9752,6 mii persoane care reprezintă 51,2% din totalul populaţiei rezidente. În mediul urban locuiesc 9770,4 mii persoane, reprezentând peste jumătate din populaţia rezidentă a ţării (51,3%), conform datelor INS.

Printre factorii consideraţi răspunzători de scăderea populaţiei rezidente, precum şi a modificării structurii acesteia pe grupe de vârstă, se numără scăderea natalităţii, menţinerea unui spor natural negativ, migraţia internaţională sau schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite.

La 1 ianuarie 2025, comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0-14 ani) cu 92,2 mii persoane, ponderea acesteia reprezentând (15,4%) în totalul populaţiei rezidente şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste) de la 20,0% la 20,3% (45,1 mii persoane).

Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 64,3% din total, în creştere cu 22,6 mii persoane faţă de începutul anului 2024. În cadrul populaţiei adulte s-a mărit ponderea grupelor de vârstă 20-24 ani, 25-29 ani, 35-39 ani şi 55-59 ani şi a scăzut cea a grupelor de vârstă 30-34 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, 50-54 ani şi 60-64 ani.

Vârsta medie a populaţiei rezidente a României este în creştere, atingând nivelul de 42,8 ani la data de 1 ianuarie 2025. Se poate remarca o accelerare a procesului de îmbătrânire demografică de la an la an, fapt reliefat prin creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 81,0 (la 1 ianuarie 2005) la 131,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2025), conform datelor INS.

La 1 ianuarie 2025, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,9% în populaţia rezidentă a ţării.

În schimb, regiunea de dezvoltare Vest (formată din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş) are o pondere de doar 8,8% în populaţia rezidentă a ţării.

Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populaţia care locuieşte în municipii şi oraşe reprezentând 85,6% din populaţia totală a regiunii.

INS mai precizează că sporul natural al populaţiei rezidente, în 2025, a continuat să fie negativ (de -104,1 mii persoane), valori negative înregistrându-se şi în profil teritorial, în toate regiunile ţării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (-21,4 mii persoane), iar cel mai mic în regiunea Bucureşti-Ilfov (-7,3 mii persoane). Valori negative semnificative ale sporului natural s-au înregistrat şi în regiunile Sud-Est (-16,9 mii persoane), Nord-Est (-15,6 mii persoane) şi Sud-Vest Oltenia (-14,4 mii persoane), conform datelor INS.

România ocupă locul 6 în cadrul Uniunii Europene din punct de vedere al populaţiei rezidente, la 1 ianuarie 2025, potrivit Eurostat. Ţara cu cea mai mare populaţie din UE este Germania (83577,1 mii locuitori), iar ţara cu cea mai mică populaţie este Malta (574,3 mii locuitori).