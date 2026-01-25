INS: Producția de cărbune a scăzut cu 2,1% în primele 11 luni din 2025; importurile s-au redus cu 55,8%

Producția de cărbune a României a totalizat în primele 11 luni din acest an 1,724 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,1% mai mică (minus 37.600 tep) față de cea din perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de cărbune au fost, în perioada menționată, de 79.200 tep, în scădere cu 99.900 tep (minus 55,8%) comparativ cu perioada ianuarie – noiembrie 2024.

Dinamica producției de cărbune, cât și importurile sunt prevăzute în scădere până în 2027, pe măsură ce alte capacități de producție de energie vor fi puse în funcțiune, urmând să de diminueze cu 11,4%, respectiv cu 24,5%, conform estimărilor din ultima Prognoză a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Astfel, potrivit CNSP, producția de cărbune este estimată pentru 2025 la 1,718 milioane tep (minus 10,5%), în 2026 la 1,555 milioane tep (minus 9,5%) și în 2027 la 1,432 milioane tep (minus 7,9%).

Importurile sunt preconizate în scădere în 2025 cu 20,5%, la 164.000 tep, în 2026 cu 26,3%, la 121.000 tep, iar în 2027 cu 34,4%, la 79.000 tep.