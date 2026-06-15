INS: Resursele de energie electrică au crescut cu 2,5 %, în primele patru luni din acest an

Resursele de energie primară au scăzut, în primele patru luni din 2026, cu 3,3 %, în timp ce cele de energie electrică au crescut cu 2,5 %, faţă de perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2025, anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).
Resursele de energie primară au scăzut, în primele patru luni din 2026, cu 3,3 %, în timp ce cele de energie electrică au crescut cu 2,5 %, faţă de perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2025, anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).
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