INS: Resursele de energie electrică au crescut cu 2,5 %, în primele patru luni din acest an

Resursele de energie primară au scăzut, în primele patru luni din 2026, cu 3,3 %, în timp ce cele de energie electrică au crescut cu 2,5 %, faţă de perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2025, anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Principalele resurse de energie primară au totalizat 10482,4 mii tone echivalent petrol (tep), mai puţin cu 356,7 mii tep faţă de perioada 1.I-30.IV.2025. Producţia internă a însumat 5498,6 mii tep, în scădere cu 83,9 mii tep (-1,5%) faţă de perioada 1.I-30.IV.2025, iar importul a fost de 4983,8 mii tep, în scădere cu 272,8 mii tep (-5,2%).

INS precizează că în această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 23834,3 milioane kWh, în creştere cu 570,6 milioane kWh faţă de perioada 1.I-30.IV.2025. În acelaşi timp, producţia din termocentrale a fost de 5783,7 milioane kWh, în scădere cu 214,7 milioane kWh (-3,6%). Pe de altă parte, producţia din hidrocentrale a fost de 5119,3 milioane kWh, în creştere cu 1225,6 milioane kWh (+31,5%), iar cea din centralele nuclearoelectrice a fost de 3820,5 milioane kWh, în scădere cu 115,5 milioane kWh (-2,9%). Cât priveşte producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1.I-30.IV.2026, aceasta a atins 2391,7 milioane kWh, în creştere cu 265,1 milioane kWh faţă de perioada 1.I-30.IV.2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 1432,0 milioane kWh, în creştere cu 298,9 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă.

Consumul final de energie electrică a fost de 16533,0 milioane kWh, cu 2,7% mai mic faţă de perioada 1.I-30.IV.2025, în timp ce consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,4%, iluminatul public a crescut cu 0,8%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 10,1%.

Exportul de energie electrică a fost de 5148,8 milioane kWh, în creştere cu 708,7 milioane kWh. De asemenea, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2152,5 milioane kWh, mai mare cu 325,4 milioane kWh, potrivit datelor INS.