INS: Sosirile și înnoptările turiștilor în România, în creștere cu peste 6% în iulie 2026

Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare inclusiv apartamente și camere de închiriat au crescut cu 6,2% și respectiv cu 6,1%, în luna iulie din 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), date vineri publicității.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iulie 2026 au însumat 1,931 milioane de persoane.

Din numărul total al sosirilor, în luna iulie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 83,7%, iar sosirile turiștilor străini 16,3%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iulie 2026 au însumat 4,738 milioane.

Din numărul total, în luna iulie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 86,5%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat 13,5%.

Durata medie a șederii în luna iulie 2026 a fost de 2,5 zile la turiștii români și de două zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iulie 2026, a fost de 38% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de luna iulie 2025.

Potrivit statisticii oficiale, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, au însumat 7,487 milioane de persoane, în scădere cu 1,6% față de perioada similară din 2025.

Din numărul total al sosirilor, în intervalul menționat, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,9%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 20,1%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, au însumat 15,543 milioane, în scădere cu 3,1% față de cele din aceeași perioadă a anului trecut.

Din numărul total, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,9%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 20,1%.

Durata medie a șederii, în primele șapte luni ale anului, a fost de 2,1 zile, atât la turiștii români cât și la turiștii străini.

INS precizează că indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, a fost de 26% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,3 puncte procentuale față de perioada similară din 2025.

Pe județe, în perioada specificată, numărul sosirilor turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Municipiul București (1,095 milioane persoane), Constanța (1,028 milioane persoane) și Brașov (724.000 persoane). Înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat în aceeași perioadă, valori mai mari în: Constanța (3,101 milioane), Municipiul București (2,248 milioane), Brașov (1,378 milioane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, au provenit din: Germania (145.800 persoane), Italia (123.400 persoane) și S.U.A. (101.300 persoane).

Eșantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru Turism, la 10 iunie 2026. Lista cuprindea 16.347 structuri cu peste zece locuri pat, din care: 9.523 structuri de cazare și 6.824 apartamente și camere de închiriat. În luna iulie, din totalul structurilor de cazare, 2.903 unități erau în reparații capitale și 1.616 nu au completat chestionarul din alte cauze.