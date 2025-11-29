INS: Venitul brut în octombrie 2024 pentru salariații cu program complet a fost 8.374 lei

Venitul brut realizat de salariații care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru și au fost plătiți pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost 8.374 lei, cu mai mult de o pătrime peste salariul brut de bază (6.553 lei), potrivit datelor Institutului Național de Statistică publicate vineri.

Circa 40% dintre salariații menționați au realizat venituri brute în intervalul 5.001-10.000 lei. În medie, venitul brut realizat de salariații femei a fost mai mic cu 491 lei decât cel realizat de salariații bărbați. Cele mai ridicate venituri brute au fost realizate de salariații din grupele de vârstă 30-44 ani.

Conform statisticii oficiale, numărul salariaților care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru și au fost plătiți pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost 4,615 milioane de persoane, dintre care 47% femei.

Repartizarea pe activități economice relevă faptul că majoritatea salariaților, atât bărbați, cât și femei, și-au desfășurat activitatea în industria prelucrătoare (19,6%), respectiv în comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (16,6%).

Salariații bărbați au deținut ponderi importante și în activitățile de construcții (14,5% din numărul salariaților bărbați), respectiv în cele de transport și depozitare (10,9% din numărul salariaților bărbați).

Peste trei pătrimi din numărul salariaților din activitățile de sănătate și asistență socială, respectiv de învățământ au fost femei.

Grupele majore de ocupații în care au lucrat cei mai mulți salariați bărbați au fost cele de operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente (17,8% din numărul salariaților bărbați), specialiști în diverse domenii de activitate (16,9% din numărul salariaților bărbați), respectiv muncitori calificați și asimilați (16,7% din numărul salariaților bărbați).

Salariații femei au activat cu preponderență ca specialiști în diverse domenii de activitate (29,6% din numărul salariaților femei) sau ca lucrători în domeniul serviciilor (20,9% din numărul salariaților femei).

Pe grupe de vârstă, contingentul cel mai numeros (79,8% din numărul salariaților, respectiv 3,682 milioane de persoane) s-a situat în intervalul 30-59 ani.

Grupele de vârstă 15-24 ani, respectiv 60 ani și peste, au fost aproape în mod egal reprezentate (5,8%, respectiv 5,9% din numărul salariaților).

În grupa de vârstă preponderentă (30-59 ani) s-au regăsit 78,1% dintre salariații bărbați, respectiv 81,7% dintre salariații femei.

În medie, salariul brut de bază cu care au fost încadrați salariații ce au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru și au fost plătiți pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost 6.553 lei.

Venitul brut realizat ca urmare a remunerării după anumite caracteristici și/sau performanțe (în funcție de contracte/proiecte) s-a situat cu mai mult de o pătrime peste salariul brut de bază (8.374 lei).

Peste o treime din numărul salariaților a realizat venituri brute sub 5.001 lei (35,8% dintre salariații bărbați, respectiv 34,3% dintre salariații femei).

INS mai arată că ponderea salariaților care au realizat venituri brute mai mari de 10.000 lei a fost de circa o pătrime, atât pentru salariații bărbați, cât și pentru salariații femei.

În medie, salariul brut de bază al salariaților bărbați a fost 6.575 lei, iar venitul brut realizat (8.605 lei) a depășit cu 30,9% salariul brut de încadrare al acestora.

Totodată, în medie, salariul brut de bază al salariaților femei a fost 6.527 lei, iar venitul brut realizat de acestea (8.114 lei) s-a situat cu 491 lei sub cel al salariaților bărbați.

Cele mai ridicate salarii brute de bază, dar și venituri brute realizate le-au avut salariații care au lucrat în activitatea de informații și comunicații (13.311 lei salariul brut de bază, respectiv 15.791 lei venitul brut realizat).

La polul opus, cu cele mai reduse salarii de bază și venituri brute realizate, s-au aflat salariații care au lucrat în activitatea de hoteluri și restaurante (4.409 lei salariul brut de bază, respectiv 5.022 lei venitul brut realizat).

Grupele majore de ocupații cu cele mai ridicate valori medii ale salariului brut de bază, dar care au realizat, în medie, și cele mai mari venituri au fost cele de specialiști în diverse domenii de activitate (10.128 lei salariul brut de bază, respectiv 12.365 lei venitul brut realizat) și de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori (9.857 lei salariul brut de bază, respectiv 12.250 lei venitul brut realizat).

La polul opus, cu cele mai reduse valori medii ale salariului brut de bază, s-au regăsit lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit (4.218 lei) și lucrătorii din domeniul serviciilor (4.267 lei). În ceea ce privește venitului brut realizat, cele mai reduse valori medii s-au regăsit în aceleași grupe majore de ocupații, ordinea fiind inversată, lucrătorii din domeniul serviciilor au realizat 5.196 lei, urmați de lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit, care au realizat 5.211 lei.

Salariul brut de bază și venitul brut realizat cresc progresiv odată cu vârsta, până la 45 ani. Astfel, salariații din grupele de vârstă 40-44 ani, respectiv 35-39 ani au fost încadrați, în medie, cu cele mai ridicate salarii brute de bază (7.215 lei, respectiv 7.195 lei) și au realizat cele mai mari venituri brute (9.165 lei, respectiv 9.101 lei).

Salariații din grupa de vârstă 15-19 ani au fost încadrați cu salarii brute de bază și au realizat venituri brute cu circa 40% mai puțin decât salariații din grupa de vârstă 40-44 ani.

Salariații cu vârsta de 50 ani și peste au fost încadrați și au realizat puțin sub valorile medii ale celor doi indicatori.

De asemenea, salariații din grupele de vârstă 50-54 ani, respectiv 55-59 ani au realizat venituri brute cu circa 30% mai mari decât salariile brute cu care au fost încadrați.