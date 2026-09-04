INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut, în iulie, ca serie brută cu 7,0%, faţă de iunie

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna iunie 2026, atât ca serie brută cu 7,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,8%. Raportat la iulie 2025, s-a înregistrat un recul atât ca serie brută cu 6,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,1%, pe fondul scăderilor raportate la comerţul cu carburanţi pentru autovehicule şi la vânzările de produse nealimentare, anunţă, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS).

În primele şapte luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a redus faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 5,7 %, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,8%.

„În luna iulie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna iunie 2026, atât ca serie brută cu 7,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,8%. Faţă de luna iulie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna iulie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 6,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,1%”, arată INS într-un comunicat de presă.

În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 7,0%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+12,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+7,6%) şi la vânzările de produse nealimentare (+4,1%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut, pe ansamblu, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,8%, pe fondul creşterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,2%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,9%). Pe de altă parte, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-7,0%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,4%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,8%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,4%).

În acelaşi timp, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-31.VII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,7%, pe fondul scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,2%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,5%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,4%). Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.VII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, s-a redus, pe ansamblu, cu 5,8%, din cauza scăderilor raportate la vânzările de produse nealimentare (-7,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,5%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,9%), potrivit datelor INS.