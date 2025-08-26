Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor, în șase zile

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoarea de peste 7,4 milioane de lei, în perioada 12-18 august, în cadrul unei noi campanii naționale de control în domeniul construcțiilor, pentru combaterea muncii nedeclarate și prevenirea accidentelor de muncă, informează Ministerul Muncii, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

‘Sectorul construcțiilor este în continuă dezvoltare și aduce multe beneficii comunităților noastre. Dar asta nu înseamnă că cei care muncesc zi de zi pe șantiere trebuie neglijați sau lipsiți de protecție. În joc este și viața lor, nu doar profitul. Pentru mine, fiecare control înseamnă grijă față de oameni, siguranță la locul de muncă și respect pentru efortul lor. Dezvoltarea nu are sens dacă nu ține cont de protecția și demnitatea celor care o fac posibilă’, a scris ministrul Muncii, Petre Florin Manole, pe pagina sa de socializare.

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 12-18 august 2025, o nouă campanie națională de control în domeniul construcțiilor, pentru combaterea muncii nedeclarate și prevenirea accidentelor de muncă din acest sector de activitate. În total, au fost efectuate 629 de controale în domeniul relațiilor de muncă, în urma cărora au fost depistate 291 de persoane care prestau muncă nedeclarată, menționează Ministerul Muncii.

Astfel, s-au aplicat 361 de sancțiuni contravenționale, din care 245 de amenzi și 116 avertismente.

Conform sursei citate, valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a fost de 6,067 milioane lei, din care 5,51 milioane lei amenzi pentru muncă nedeclarată.

De asemenea, au fost dispuse 760 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

‘În domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), au fost controlați 558 de angajatori și s-au constat 730 de nereguli, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost aplicate 681 de sancțiuni contravenționale, din care 237 au fost amenzi, iar 443 au fost avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 1.404.500 lei’, precizează Ministerul Muncii.

Totodată, a fost dispusă sistarea activității la 15 locuri de muncă și oprirea din funcțiune a 7 echipamente.

Neconformitățile identificate în domeniul SSM au inclus neutilizarea echipamentelor de protecție individuală împotriva căderilor de la înălțime, neelaborarea de instrucțiuni proprii de SSM și lipsa autorizării lucrătorilor pentru anumite activități, menționează ministerul.

Aceste acțiuni de control vor continua, iar Inspecția Muncii va monitoriza îndeplinirea măsurilor dispuse, pentru a se asigura că angajatorii respectă obligațiile legale și că fiecare muncitor din România beneficiază de siguranță și demnitate la locul de muncă, arată ministerul în postarea de pe propria pagină de Facebook.