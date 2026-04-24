INTELLIGENT MONEY ACADEMY, agenda evenimentului. O zi cu 200 de antreprenori, 20 speakeri de top și 5 workshopuri

În 28 aprilie 2026, Galați devine capitala antreprenoriatului din Moldova, găzduind un nou eveniment din seria Intelligent Money Academy, o inițiativă dezvoltată de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România.

Proiectul își propune să devină una dintre cele mai relevante platforme de educație financiară și antreprenorială din România, printr-o serie de evenimente organizate pe parcursul anului în orașe-cheie precum Galați, Craiova, Alba Iulia, Suceava și Ploiești. Prin acest demers, Intelligent Money Academy creează un cadru activ de dialog, învățare și colaborare între antreprenori, experți și reprezentanți ai mediului instituțional și privat.

Evenimentul de la Galați aduce în prim-plan o zi dedicată dezvoltării, inspirației și conexiunilor valoroase, reunind aproximativ 200 de antreprenori și profesioniști interesați de creștere sustenabilă și performanță în business, 20 speakeri și traineri de top și 5 workshopuri practice și standuri de prezentare ale companiilor partenere.

Participanții vor avea acces la conținut aplicat și interactiv, construit în jurul unor teme esențiale pentru antreprenoriatul modern:

finanțe și strategii de creștere

soluții de finanțare și optimizare fiscală

eficiență operațională și reducerea costurilor

digitalizare și securitate cibernetică

resurse umane și cultura organizațională

leadership și dezvoltare personală

Formatul evenimentului este gândit pentru a oferi instrumente concrete, ușor de aplicat în business.

Agenda evenimentului

09:00 – 09:30 – Înregistrare participanți și Welcome Coffee

09:30 – 10:30 – Sesiune inaugurală a proiectului „Intelligent Money Academy” (Sala Auditorium)

Viziune strategică, context economic și oportunități:

Florin Jianu, Președinte IMM România

Costel Fotea, Președinte Consiliul Județean Galați

Adrian Zvîncă, Președinte ANOFM

Luminița Mihailov, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Diana Mănăilă, Federația Patronală IMM – Regiunea Sud-Est

Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General UNSAR

10:30 – 12:00 – Workshop 1: Resurse financiare (Sala Auditorium)

Soluții de finanțare (interne și externe):

Oana Nuță, Director Marketing și Imagine Corporativă Exim Banca Românească

Nicoleta-Simina Joc, Consultant fonduri europene InAfaceri.ro

Jenica Crăciun, Director al Direcției de Implementare a Programului Regional Sud-Est ADR

Optimizare fiscală și conformitate:

Adrian Bența, Consultant fiscal și auditor financiar

Cătălin Câmpeanu, Secretar general al Institutului de Studii Financiare

12:00 – 12:30 – Coffee & Snacks Break

12:30 – 13:30 – Sesiuni strategice

Workshop 2: Eficiență și siguranță (Sala Auditorium)

Optimizarea costurilor cu energia și carburanții

Cătălin Marian, Director Vânzări zona Sud Nova Power & Gas

Acces la digitalizare

Costin Băcilă, Business Development Manager Maguay

Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)

Alina Bărbulescu, Coordonator secțiuni asigurări generale UNSAR

Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Workshop 3: HR – Soluții eficiente (Sala Polivalentă)

Leadership și strategie organizațională pentru IMM-uri

Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program „My Way”

Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților

Paul Herinean, CEO ICEU Training Group

13:45 – 14:45 Workshop 4: Creștere și dezvoltare (Sala Auditorium)

Antreprenoriat cu suflet

Părintele Dan Damaschin, Fondator Asociația „Glasul Vieții”

Leadership performant și management responsabil

Prof. univ. dr. ing. habil. Marian Barbu, Rector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Trăim în România…

Mircea Badea, Jurnalist Antena 3 CNN