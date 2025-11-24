Investițiile străine directe în Bulgaria au crescut cu 20,9%, la 2,53 miliarde de euro

Investițiile străine directe (FDI) în Bulgaria au ajuns la 2,53 miliarde de euro până la finalul lunii septembrie, arată datele preliminare publicate de Banca Națională a țării, o creștere de 20,9%, sau 437,8 milioane de euro, comparativ cu perioada similară din 2024, când influxurile nete au totalizat 2,09 miliarde de euro, informează Novinite.

Numai în septembrie, FDI s-au situat la 473 milioane de euro, față de 370,2 milioane de euro în perioada similară din 2024. Aceste investiții sunt echivalentul a 2,3% din PIB-ul estimat la Bulgariei, comparativ cu un nivel 2% în urmă cu un an. Banca Națională a Bulgariei atrage atenția că datele sunt preliminare și ar putea fi revizuite în viitor.

Principalele surse ale FDI net pozitive în perioada ianuarie-septembrie 2025 au fost Țările de Jos (554,9 milioane de euro), Italia (325,2 milioane de euro) și Grecia (317,1 milioane de euro). În schimb, cele mai mari ieșiri nete au fost direcționate către Statele Unite (150,5 milioane de euro) și Luxemburg (76,5 milioane de euro).

Investițiile în sectorul imobiliar rămân în teritoriu negativ, totalizând minus 15,9 milioane de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu minus 7,1 milioane de euro în primele nouă luni din 2024.

În contrast, ponderea intrărilor de capital a fost pozitivă, ajungând la 316,7 milioane de euro, față de 20,5 milioane de euro. Profiturile reinvestite au ajuns la 3,118 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu 2,013 miliarde de euro în primele nouă luni din 2024.