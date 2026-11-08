Investitorii reduc estimările privind evaluarea Anthropic la listarea pe bursă

Investitorii Anthropic îşi revizuiesc în scădere aşteptările privind valoarea companiei la viitoarea listare pe Nasdaq, după declinul puternic al acţiunilor tehnologice şi creşterea îngrijorărilor legate de investiţiile masive în inteligenţa artificială. Evaluarea de 1.500 de miliarde de dolari este considerată acum dificil de atins, deşi compania urmărea anterior o capitalizare de până la 2.000 de miliarde de dolari, relatează CNBC.

Potrivit unor investitori consultaţi de CNBC, evaluarea Anthropic ar putea coborî la 1.000-1.250 de miliarde de dolari, în funcţie de evoluţia pieţelor financiare. Unul dintre aceştia a calificat pragul de 1.500 de miliarde de dolari drept prea ambiţios. Compania a refuzat să comenteze informaţiile.

Schimbarea de perspectivă vine după o săptămână de turbulenţe pe Wall Street. Indicele Nasdaq a pierdut joi peste 5%, cea mai puternică scădere din ultimele 19 luni, pe fondul temerilor că victoria democraţilor în alegerile pentru Congresul SUA va conduce la restricţii asupra construcţiei centrelor de date şi la încetinirea investiţiilor în infrastructura AI.

Presiunile asupra sectorului tehnologic se manifestau însă şi înaintea alegerilor. Nasdaq a înregistrat în octombrie cea mai slabă evoluţie lunară din martie 2025, pe fondul scăderilor acţiunilor producătorilor de semiconductori şi ale companiilor specializate în infrastructură cloud.

Anthropic pregăteşte listarea pe Nasdaq sub simbolul ANT, debutul bursier fiind aşteptat în următoarele săptămâni. În octombrie, compania urmărea o evaluare de până la 2.000 de miliarde de dolari, în condiţiile în care, în luna mai, fusese evaluată la 965 de miliarde de dolari pe piaţa privată.

„Investitorii se vor aştepta ca preţul ofertei publice iniţiale să fie stabilit cel puţin la limita inferioară a estimărilor anterioare”, a declarat Gil Luria, analist la D.A. Davidson.

El a subliniat că succesul listării este important pentru întreaga piaţă şi că băncile implicate în tranzacţie trebuie să stabilească un preţ atractiv pentru investitori.

Anthropic ar urma să înceapă săptămâna viitoare prezentările pentru potenţialii investitori, într-un moment în care pieţele reevaluează perspectivele de rentabilitate ale companiilor de inteligenţă artificială şi riscurile asociate cheltuielilor foarte mari pentru infrastructură.