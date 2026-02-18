Irineu Darău: Am actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, pentru că regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă, marţi seară, că a fost actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, ”pentru că realitatea din teren s-a schimbat, iar regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor”. Noutatea este că se finanţează ecoturismul, infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, dar şi în bazale de tratament.

”În ultimii ani, multe investiţii în turism s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă: trasee, activităţi, punerea în valoare a naturii şi soluţii care să ajute comunităţile locale să aibă turism şi în afara sezonului. De aceea am actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, pentru că realitatea din teren s-a schimbat, iar regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

Acesta explică faptul că noutatea constă în introducerea ecoturismul ca direcţie clară de finanţare.

”Asta înseamnă trasee turistice bine amenajate, observatoare de faună, centre de vizitare, infrastructură uşoară pentru mers pe jos sau cu bicicleta – făcute cu grijă faţă de natură şi identitatea locală”, a explicat Darău.

De asemenea, se sprijină infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, respectv parcuri tematice, aquaparcuri, patinoare, porturi de agrement sau amenajări lacustre.

Darău explică, de asemenea, că turismul balnear rămâne o prioritate.

”Continuăm investiţiile în baze de tratament, complexe balneare, echipamente medicale şi spaţii de promenadă, pentru că România are resurse naturale care pot susţine turismul de sănătate pe termen lung. Ce înseamnă asta mai exact? Într-o zonă montană, investiţia nu mai este doar despre o clădire nouă, ci diferenţa o face un sistem bine pus la punct: trasee, puncte de informare, activităţi care dau sens vizitei şi prelungesc şederea. Iar când turiştii stau mai mult, economia locală câştigă pe termen lung”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, turismul sustenabil se face cu reguli clare şi bune şi cu implicarea celor care cunosc cel mai bine locurile despre care vorbim.