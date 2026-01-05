Ivan: Peste 500 de oameni lucrează fără pauză pentru a readuce lumina în casele românilor

Aproape 6.000 de gospodării din județul Alba au fost reconectate la rețea, în ultimele două ore, iar luni, la ora 13:00, 28.209 de gospodării, din peste 100 de localități, erau încă nealimentate, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘În zilele acestea dificile, cu vreme extremă, viscol și acces greu în multe zone, vreau să le mulțumesc electricienilor din teren. Peste 500 de oameni, organizați în 173 de echipe, lucrează fără pauză pentru a readuce lumina în casele românilor. Este o muncă grea, în condiții care nu se văd, dar care face diferența pentru mii de familii. Doar în ultimele 2 ore, aproape 6.000 de gospodării din județul Alba au fost reconectate la rețea’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, intervențiile se desfășoară în zone izolate, împădurite sau montane, cu instalații afectate de zăpadă și arbori căzuți.

‘În urmă cu 48 de ore, aproape 95.000 de români nu aveau energie electrică. Astăzi, până la ora 13:00, peste 66.000 dintre ei au fost deja reconectați, ca urmare a intervențiilor susținute. 28.209 de gospodării din peste 100 de localități sunt încă nealimentate, însă intervențiile din teren sunt în plină desfășurare. Am primit asigurări ferme că, până la finalul zilei, aproximativ 80% dintre aceste gospodării vor fi din nou conectate la rețeaua de energie electrică’, a adăugat Ivan.

Ministrul Energiei a menționat că echipele au intervenit rapid, ‘cu profesionalism și determinare’, inclusiv cu peste 20 de grupuri electrogene în localitățile greu accesibile, pentru ca oamenii să nu rămână fără electricitate.

‘Aceasta este energia reală a României: oameni dedicați, care își fac datoria în teren, indiferent de condiții. Ministerul Energiei rămâne mobilizat și coordonat cu toți partenerii din sistem, dar astăzi gândul meu este, în primul rând, la cei din linia întâi. Respect și recunoștință!’, a punctat Bogdan Ivan.

Conform unui comunicat al Ministerului Energiei, cele mai afectate județe sunt Alba și Hunedoara.

În județul Alba, 45 de echipe, cu peste 130 de electricieni, intervin în condiții dificile, determinate de specificul instalațiilor din Munții Apuseni, unde liniile electrice de medie tensiune traversează zone împădurite, cu utilizatori dispersați, iar în județul Hunedoara 37 de echipe, cu peste 100 de electricieni, acționează în teren, întâmpinând dificultăți de acces în zonele izolate din proximitatea localităților Orăștie, Hațeg și Deva.

De asemenea, în județul Arad sunt 17 echipe de intervenție, în Caraș-Severin 13 echipe de intervenție și în Timiș 16 echipe de intervenție.

‘Principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori, precum și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică. Echipele operative au intervenit cu promptitudine pentru realimentarea zonelor afectate, inclusiv prin utilizarea a peste 20 de grupuri electrogene în localitățile greu accesibile. Situația este dinamică, iar colaborarea dintre operatorii din sectorul energetic și structurile IGSU este foarte bună. Echipele rămân mobilizate până la soluționarea completă a tuturor situațiilor apărute’, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește Sistemul Energetic Național, acesta funcționează în parametri normali, fără a fi afectat de evenimentele meteorologice recente. Depozitele de gaze naturale sunt umplute la un nivel de peste 70%, asigurând condiții adecvate de siguranță în alimentare. Astăzi, volumul de gaze naturale extras este de 21 milioane metri cubi, în condițiile unei capacități maxime zilnice de extracție de 23 milioane metri cubi.