Johnson & Johnson retrage un dispozitiv pentru reflux gastric din anumite pieţe internaţionale

Johnson & Johnson a anunţat marţi că va retrage de pe unele pieţe din afara Statelor Unite un dispozitiv destinat tratării bolii de reflux gastroesofagian, invocând motive comerciale, transmite Reuters.

Produsul, denumit LINX Reflux Management System, va fi retras ”în urma unei evaluări atente a condiţiilor de piaţă şi a capacităţii de a deservi eficient fiecare piaţă”, a precizat un purtător de cuvânt al companiei.

J&J a subliniat că nu există probleme privind siguranţa sau eficacitatea dispozitivului.

Deocamdată, compania nu a specificat din ce ţări se va retrage. Potrivit Bloomberg News, retragerea ar urma să intre în vigoare la sfârşitul lunii martie 2026, conform unei scrisori transmise de J&J medicilor.

Dispozitivul LINX este aprobat pentru pacienţii cu reflux gastroesofagian cronic şi constă într-un inel flexibil de magneţi de mici dimensiuni plasat în jurul muşchilor de la baza esofagului, pentru a-i menţine închişi şi a preveni scurgerea acidului gastric.